Красноярский завод Росатома выставил на продажу санаторий

АО «ПО «Электромеханический завод» топливной компании АО «ТВЭЛ» Росатома, расположенное в Зеленогорске Красноярского края, объявило сбор предложений на покупку санатория-профилактория «Берёзка». Как следует из материалов сайта компании, на продажу выставляется 100% уставного капитала здравницы, а также её имущественный комплекс.

В продаваемое имущество входит 34,1 га земель, 7 нежилых зданий общей площадью 18 тысяч квадратных метров, 5 сооружений, 62 единицы оборудования, 4 единицы инвентаря и 3 транспортных средства. Пока же эти объекты находятся в аренде, срок которой истекает 9 ноября 2021 года. Сам санаторий располагается в Рыбинском районе Красноярского края.

Как следует из опубликованных документов, подать предложение о покупке можно до 14 сентября 2020 года.

По данным «Интерфакс-Сибирь», предприятие уже выставляло на торги имущество санатория, однако заявок на участие в них так и не поступило. Как сообщает агентство, тогда использовалась система так называемого голландского аукциона, когда в процессе торгов понижается цена. Начальная стоимость объекта составила 624,52 млн рублей с учётом НДС, а цена отсечения – 324,52 млн рублей.

Санаторий-профилакторий «Берёзка» основан в 1965 году. Основная специализация здравницы – лечение и профилактика профессиональных заболеваний работников «Электромеханического завода», чей труд связан с «вредными» факторами. Профиль же предприятия – производство низкообогащённого урана.

Ранее сообщалось, что Росатом планирует построить в Иркутской области современный экологический промышленный комплекс.

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