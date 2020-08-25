ПСБ реализует специальную ипотечную программу для сотрудников Минпромторга России и предприятий ОПК

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» ПСБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам.

Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны ведомства – заместитель Министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев.

Согласно достигнутым договоренностям сотрудники ОПК и Минпромторга смогут приобретать жилье по ставке 3,99%. Данная ставка будет доступна работникам ведомства – зарплатным клиентам банка в рамках программы «Семейная ипотека». В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала. В настоящий момент это минимальная ставка на рынке по продукту «Семейная ипотека».

Также в рамках соглашения сотрудники Минпромторга и предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, включающие в том числе и возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса. Эти программы организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.

«Минпромторг и предприятия ОПК – наши ключевые клиенты, и мы рады предложить их сотрудникам лучшие на текущий момент рыночные условия по такому востребованному продукту как ипотека – сообщил на церемонии подписания соглашения Петр Фрадков. – Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны».

По данным Минпромторга на данный момент в ипотечных продуктах засинтересованы почти 50 000 человек, работающих в министерстве и предприятиях ОПК.

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