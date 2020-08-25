ПСБ реализует специальную ипотечную программу для сотрудников Минпромторга России и предприятий ОПК

Федор Туров
 

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» ПСБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам.

Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны ведомства – заместитель Министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев.

Согласно достигнутым договоренностям сотрудники ОПК и Минпромторга смогут приобретать жилье по ставке 3,99%. Данная ставка будет доступна работникам ведомства – зарплатным клиентам банка в рамках программы «Семейная ипотека». В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала. В настоящий момент это минимальная ставка на рынке по продукту «Семейная ипотека».

Также в рамках соглашения сотрудники Минпромторга и предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, включающие в том числе и возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса. Эти программы организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.

«Минпромторг и предприятия ОПК – наши ключевые клиенты, и мы рады предложить их сотрудникам лучшие на текущий момент рыночные условия по такому востребованному продукту как ипотека сообщил на церемонии подписания соглашения Петр Фрадков. Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны».

По данным Минпромторга на данный момент в ипотечных продуктах засинтересованы почти 50 000 человек, работающих в министерстве и предприятиях ОПК.

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