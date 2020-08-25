В Новосибирской области заработал новый сервис онлайн-заказов и доставки для малого бизнеса

МТС вместе с платформой для бесконтактной торговли Briskly запустила сервис онлайн-заказов и доставки для малого бизнеса в Новосибирске, а также ряде населенных пунктов НСО К сервису могут подключиться любые производители, несетевые магазины и кафе, принимающие платежи через «МТС Кассу».

Briskly — российский стартап, который в 2019 создал приложение B-Pay для покупок без кассира. Сегодня это технологическая платформа для торговли без персонала, к которой подключено 11 тысяч магазинов, кафе, АЗС и других торговых точек. «В то время, как у сетевых ритейлеров есть возможность организовать свою доставку, малый бизнес теряет онлайн-рынок. Частные семейные магазины, фермерские лавки, производители редких продуктов не имеют таких ресурсов и опыта, — говорит СЕО Briskly Глеб Харитонов. — Мы сделали инструмент, который за 1-2 дня помогает сделать онлайн-магазин, а также приложение с оплатой и доставкой для любого типа торговой точки».

Кроме Новосибирска, данный сервис уже работает в Бердске, Оби, Каргате, Чулыме, Тогучине, Болотном, Карасуке, Купино и Черепаново. Торговые точки, использующие «МТС Кассу», могут создать свою витрину на площадке briskly.online, интегрировав в нее оплату и доставку. Покупатели могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов в приложении для сканирования и оплаты товаров B-Pay. Доставляют заказы «Яндекс.Такси» и Gett, также являющиеся партнерами сервиса.

«Решение «МТС Кассы» и Briksly позволяет несетевой рознице и общепиту открыть интернет-витрину и привлечь покупателей через новый канал продаж. При этом, компаниям не придется самостоятельно создавать интернет-магазин и организовывать доставку – эти задачи возьмет на себя сервис, – комментирует директор по продукту «МТС Кассы» Сергей Музыкантов. – Даже в небольших городах предприниматели могут нарастить покупательскую базу и подстроиться под удобный формат для клиентов».

Чтобы подключить услугу, магазину нужно заполнить заявку на сайте Briskly. Сервис загружает данные из «МТС Кассы» и автоматически создает онлайн-витрину из ассортимента торговой точки в приложении B-Pay. После того как пользователь оплачивает заказ в приложении, онлайн-касса МТС фискализирует чеки. Комиссия сервиса для магазинов с учетом эквайринга – 5% с транзакции. Доставку продавец может оплатить самостоятельно или назначить ее стоимость для клиента.

Ранее МТС Касса запустила сервис, который помогает продуктовым магазинам формата «у дома» принимать заказы в приложении Rate&Goods.

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