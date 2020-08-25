Сибирячку оштрафовали за мелкое хулиганство во время акции протеста

Жительница Новосибирска вышла на одиночный пикет в рамках акции в поддержку заболевшего политика Алексея Навального, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также жителей Белоруссии, за что поплатилась штрафом. Как пояснили в Центральном районном суде Новосибирска, поводом для наказания стало мелкое хулиганство – по этой статье и возбудили административное дело.

Новосибирская оппозиционная активистка Яна Дробноход стояла с плакатом в центре Новосибирска 22 августа вместе с другими участниками акции. Женщина выкрикивала лозунги, однако, по словам свидетелей, в какой-то момент вступила в перепалку с представителями правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска, женщину доставили в суд 24 августа. До этого с момента задержания 22 августа Дробноход находилась в ОВД «Центральный».

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 24 августа 2020 года Дробноход признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», — сообщили в Центральном районном суде.

В чём именно проявлялось мелкое хулиганство задержанной, в суде не пояснили. При этом вторая часть статьи административного кодекса о мелком хулиганстве предполагает наказание за «действия, сопряжённые с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающее нарушение общественного порядка». Наказание же за такое нарушение предполагает штраф от тысячи до 2,5 тысяч рублей или 15 суток ареста.

Напомним, Дробноход ранее уже задерживала полиция во время акции протеста. Тогда женщину обвинили в нарушении масочного режима.

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