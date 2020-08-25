Ресторанный холдинг «Росинтер» сокращает присутствие в Новосибирске. Отныне его рестораны останутся только в двух торгово-развлекательных центрах городах — «Меге» и «Ауре». Заведения в центре Новосибирска на Красном проспекте закрылись.

О закрытии ресторанов IL Patio и «Шикари» свидетельствуют данные справочника 2ГИС. Заведения холдинга «Росинтер» располагались на этой площадке более 20 лет. Изначально речь шла о ресторанах «Патио Пицца» (на сегодня — IL Patio), «Планета Суши» и «Ростикс» (на сегодня — KFC). Впоследствии вместо «Планеты Суши» и «Ростикса» был открыт ресторан «Шикари».

Напомним, что холдинг «Росинтер» открыл свой первый ресторан в России в 1990 году. На сегодня он Управляет ресторанными сетями под собственными ключевыми брендами «IL Патио» (итальянская кухня), «Шикари» (паназиатская кухня), «Планета Суши» (японская кухня), «Американский Бар и Гриль» (американская кухня), «Мама Раша» (русская кухня), а также развивает международные бренды на основе франчайзинга TGI FRIDAYS (американская кухня) и Costa Coffee (кофейни). Общее количество заведений превышает 250. Собственником холдинга является российский предприниматель Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко. Пост генерального директора холдинга долгое время занимал Сергей Зайцев, начинавший свою карьеру в Новосибирске. В настоящее время он по-прежнему работает в холдинге и является советником председателя совета директоров. «Мы видим большой потенциал в Сибири и будем сфокусировано искать партнеров для дальнейшего развития. Если смотреть на Россию в целом, то мы видим 2 опорные точки, от которых будем отталкиваться в развитии бизнеса – это Москва и Новосибирск. С Москвой все понятно, а Новосибирск в свою очередь будет «закрывать» территорию от Урала до Востока», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» Сергей Зайцев.

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