Возможность своей отставки прокомментировал мэр Бердска Евгений Шестернин. В ответ на запрос журналистов «Курьер. Среда. Бердск» 24 августа он заявил, что говорить об этом преждевременно. Информация о том, что градоначальник покинет свой пост, появилась в том же издании ранее со ссылкой на источники.

Глава администрации Бердска — кандидат в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области от «Единой России», а выборы в региональный парламент состоятся 13 сентября. При этом срок полномочий бердского градоначальника истекает в ноябре.

На вопрос журналистов о том, останется ли он на посту мэра, если его выберут в областные депутаты, Шестернин ответил, что этот, а также три других заданных вопроса, «являются преждевременными, решения по которым не приняты».

В телефонной беседе с журналистами «Курьер. Среда Бердск» мэр заявил, что, если его выберут в региональный парламент, то он пойдёт в депутаты. При этом источник издания уверял, что Евгений Шестернин может покинуть свой пост независимо от исхода голосования.

Если же Шестернин вновь будет претендовать на пост мэра Бердска, его должны выбрать депутаты городского совета – такая процедура установлена после отмены прямых выборов градоначальника.

Ранее сообщалось, что Евгений Шестернин вошёл в список участников праймериз перед выборами в Заксобрание региона, которые заняли первые три места по своим избирательным округам. Шестернин стал вторым на территории №16, набрав 662 голоса.

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