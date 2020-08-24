Пост председателя комитета по развитию предпринимательства Барнаула занял «бургерный король» Евгений Ноздрачев

Пост председателя по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула занял хорошо известный в городе бизнесмен Евгений Ноздрачёв. Предприниматель прославился нестандартными идеями создания авторских многоэтажных бутербродов.

Информация о назначении Ноздрачёва появилась сегодня на официальном сайте администрации Барнаула. 34-летний Евгений Ноздрачёв имеет дипломы Алтайского госуниверситета по специальности «Оборудование и технология сварочного производства» и РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Более трех лет новый глава предпринимательского сектора отработал в должности начальника маркетингового управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Последние пять лет Ноздрачёв отдал непосредственно бизнесу.

Что касается «бургерского дела», то в 2018 году накануне выборов губернатора Алтайского края предприниматель предложил создать, а потом поставить на поток бургер, названный в честь победителя выборов. Один из возможных вариантов на тот момент рассматривался как бутерброд VIKTOR PETROVICH, в честь Виктора Томенко. Однако идея так и осталась идеей, не реализовавшись на практике, тем более, что многие жители Барнаула не оценили такое ноу-хау. Предыдущий глава ведомства Александр Пугач покинул пост 3 июля 2020 года в связи с уходом на пенсию, в этом же месяце ему исполнилось 68 лет.

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