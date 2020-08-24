Искитимский районный суд распорядился приостановить работы по отвалообразованию на одном из участков акционерного общества «Сибирский Антрацит» на 90 дней. Как сообщает пресс-служба ведомства, это связано с тем, что организация допустила ряд нарушений. Однако решение пока не вступило в законную силу, и у компании сохраняется возможность апелляции.

Как сообщалось ранее, в северо-западной части отвала «Елбашинский», где проходили работы по отвалообразованию на опасном производственном объекте, произошёл оползень. Было установлено, что в ходе судебного разбирательства, на участке, который отводился для отвала, не были проведены предварительные инженерные изыскания, в результате чего и произошло ЧП. Суд признал группу компаний виновной в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ).

АО «Сибирский антрацит» продолжает активно устранять деформацию отвала. Об этом говорится на сайте компании. Так, для проведения соответствующих работ была увеличена площадь пострадавшей зоны. «В данный момент комиссия с участием Ростехнадзора и экспертная группа, в состав которой входят представители научных учреждений и проектных институтов России, ведет выяснение причин инцидента. Специализированными институтами России выполняются работы по подтверждению устойчивости отвалов, их соответствию проектным решениям», — говорится в сообщении от 19 августа.

Как ранее говорил «Континенту Сибирь» исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников, произошедшее стоит квалифицировать как инцидент, а отклонений от проектных решений, согласованных высшими инстанциями, на объектах организации зафиксировано не было. «Экспертной группой уже проведен анализ ведения работ по формированию Елбашинского отвала. По предварительным данным, отклонений от проектных решений и согласованной Ростехнадзором программы по ведению горных работ на 2020 год не выявлено. Эксперты классифицировали произошедшие событие как инцидент», — рассказывал Сергей Коломников.

Ранее также сообщалось, что, по данным «Сибантрацита», временная приостановка работ на отвале «Елбашинский» не отразится на объёмах добычи.

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