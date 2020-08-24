22 августа в Новосибирске прошла 38-ая конференция регионального отделения партии «Единая Россия» — заключительная накануне выборов 13 сентября. Ее целью было утверждение предвыборной программы и обсуждение ее главных направлений. Главный документ новосибирского регионального отделения получил название «Партия заботы и уважения: семь приоритетов».
В День российского флага, 22 августа, на площадке Законодательного собрания Новосибирской области прошел второй этап 38-й конференции НРО «Единой России». Ключевым вопросом было утверждение предвыборной программы. Для ее подготовки была создана рабочая группа, в состав которой вошли члены президиума регионального политсовета, представители всех министерств Новосибирской области, а также представители местных отделений партии. В основу предвыборной программы единороссов легли предложения и наказы жителей региона.
Новосибирская «Единая Россия» назвала приоритетами заботу и уважение
Региональное отделение ЕР провело серию общественных обсуждений (тематических площадок), посвященных самым волнующим жителей вопросам. 22 августа партийные делегаты в составе 109 человек приняли предвыборную программу и утвердили семь приоритетов будущей работы партии после выборов 13 сентября.
Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников, рассказав о некоторых главных направлениях предвыборной программы, подчеркнул, что это не просто лозунги, а сама программа ни в коем случае не носит только декларативный характер.
«Документ – не просто обязательный с точки зрения законодательства, он реально рабочий. Первый приоритет «Главное — люди» отражает объединяющую роль регионального отделения партии в том, что мы действительно самая большая и сильная общественно-политическая организация. Поэтому к нам тянутся люди, общественники, активисты, руководители разных уровней. Мы стараемся поддержать все проекты и инициативы, которые направлены на улучшение жизни людей», — рассказал Андрей Травников.
Комментируя приоритет развития сферы здравоохранения, глава регионального отделения «Единой России» обратил внимание на то, что в этом году кардинально была пересмотрена и переоценена роль медицины – как со стороны общества, так и власти. Он привел в пример реализуемые программы с федеральным и региональным финансированием, цель которых — модернизация здравоохранения, строительство новых больниц, приобретение нового оборудования для медучреждений.
Еще один приоритет, который отдельно выделил спикер, посвящен повышению роли Новосибирска в развитии региона: «Возможности нашего центра и тех людей, которые здесь живут – это главное, за счет чего мы можем обеспечить опережающее развитие региона, по сравнению с другими субъектами РФ», — подчеркнул Андрей Травников.
Отметим, что «Единая Россия» уделяет большое значение проектной работе. Партийные проекты в разных сферах рассматриваются как важные инструменты реализации наказов жителей области. Например, самым популярным за последние годы в Новосибирской области был признан партпроект «Городская среда». За все время его работы было создано более 600 объектов благоустройства, а в этом году появится еще 176 новых благоустроенных мест в области.
Три уровня власти и три лидера новосибирского предвыборного списка ЕР
О востребованности другого проекта – по развитию гражданских инициатив – рассказала депутат Государственной думы РФ, главный спикер тематической площадки «Партнерство и взаимодействие» Александр Карелин.
«Благодаря конкурсу стартапов «Со мной регион успешнее» появляются люди, которые раньше не предполагали участвовать в каких-либо конкурсах из-за различных формальностей. Но мы максимально упростили процедуру подачи заявок и отчетности. Благодаря этому мы открыли много новых лиц, творческих людей, которые делают добрые дела и жизнь в регионе лучше. В этом уникальном проекте все построено на искренней заинтересованности и добрососедстве. А это шаги к дальнейшему расчетливому, рассудительному сотрудничеству общества и власти, взаимодействию, которое выходит далеко за рамки избирательных кампаний и имеет хорошие перспективы на продолжение, появление новых, полезных для общества проектов и инициатив», — резюмировал Александр Карелин.
Таким образом, приоритетами предвыборной программы партии «Единая Россия» в Новосибирске стали следующие: «Главное – люди», «Эффективная экономика – благосостояние жителей», «Комфортная среда – качество жизни», «Здоровье людей – высшая ценность», «Новосибирск – локомотив развития области», «Партнерство и взаимодействие», «Власть для народа».
«Партия заботы и уважения»: Какие задачи стоят перед «Единой Россией» в Новосибирске?
Напомним, что выборы в совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года. Облизбирком допустил списки 10 партий для участия. Среди них парламентские партии, которым не нужно было собирать подписи для регистрации: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также «Родина», которой также не нужно было проводить кандидатов через подписной фильтр. Избирком одобрил подписи, собранные «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», «За Правду», «Зеленые», «Новые люди» и «Партия Роста». Отказ в регистрации получили «Коммунисты России» и, как уже сообщал «Континент Сибирь», «Партия прямой демократии». По одномандатным округам своих кандидатов эти организации не выставляли.