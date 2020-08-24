22 августа в Новосибирске прошла 38-ая конференция регионального отделения партии «Единая Россия» — заключительная накануне выборов 13 сентября. Ее целью было утверждение предвыборной программы и обсуждение ее главных направлений. Главный документ новосибирского регионального отделения получил название «Партия заботы и уважения: семь приоритетов».

В День российского флага, 22 августа, на площадке Законодательного собрания Новосибирской области прошел второй этап 38-й конференции НРО «Единой России». Ключевым вопросом было утверждение предвыборной программы. Для ее подготовки была создана рабочая группа, в состав которой вошли члены президиума регионального политсовета, представители всех министерств Новосибирской области, а также представители местных отделений партии. В основу предвыборной программы единороссов легли предложения и наказы жителей региона.

Региональное отделение ЕР провело серию общественных обсуждений (тематических площадок), посвященных самым волнующим жителей вопросам. 22 августа партийные делегаты в составе 109 человек приняли предвыборную программу и утвердили семь приоритетов будущей работы партии после выборов 13 сентября.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников, рассказав о некоторых главных направлениях предвыборной программы, подчеркнул, что это не просто лозунги, а сама программа ни в коем случае не носит только декларативный характер.

«Документ – не просто обязательный с точки зрения законодательства, он реально рабочий. Первый приоритет «Главное — люди» отражает объединяющую роль регионального отделения партии в том, что мы действительно самая большая и сильная общественно-политическая организация. Поэтому к нам тянутся люди, общественники, активисты, руководители разных уровней. Мы стараемся поддержать все проекты и инициативы, которые направлены на улучшение жизни людей», — рассказал Андрей Травников.

Комментируя приоритет развития сферы здравоохранения, глава регионального отделения «Единой России» обратил внимание на то, что в этом году кардинально была пересмотрена и переоценена роль медицины – как со стороны общества, так и власти. Он привел в пример реализуемые программы с федеральным и региональным финансированием, цель которых — модернизация здравоохранения, строительство новых больниц, приобретение нового оборудования для медучреждений.

Еще один приоритет, который отдельно выделил спикер, посвящен повышению роли Новосибирска в развитии региона: «Возможности нашего центра и тех людей, которые здесь живут – это главное, за счет чего мы можем обеспечить опережающее развитие региона, по сравнению с другими субъектами РФ», — подчеркнул Андрей Травников.

Отметим, что «Единая Россия» уделяет большое значение проектной работе. Партийные проекты в разных сферах рассматриваются как важные инструменты реализации наказов жителей области. Например, самым популярным за последние годы в Новосибирской области был признан партпроект «Городская среда». За все время его работы было создано более 600 объектов благоустройства, а в этом году появится еще 176 новых благоустроенных мест в области.

О востребованности другого проекта – по развитию гражданских инициатив – рассказала депутат Государственной думы РФ, главный спикер тематической площадки «Партнерство и взаимодействие» Александр Карелин.

«Благодаря конкурсу стартапов «Со мной регион успешнее» появляются люди, которые раньше не предполагали участвовать в каких-либо конкурсах из-за различных формальностей. Но мы максимально упростили процедуру подачи заявок и отчетности. Благодаря этому мы открыли много новых лиц, творческих людей, которые делают добрые дела и жизнь в регионе лучше. В этом уникальном проекте все построено на искренней заинтересованности и добрососедстве. А это шаги к дальнейшему расчетливому, рассудительному сотрудничеству общества и власти, взаимодействию, которое выходит далеко за рамки избирательных кампаний и имеет хорошие перспективы на продолжение, появление новых, полезных для общества проектов и инициатив», — резюмировал Александр Карелин.

Таким образом, приоритетами предвыборной программы партии «Единая Россия» в Новосибирске стали следующие: «Главное – люди», «Эффективная экономика – благосостояние жителей», «Комфортная среда – качество жизни», «Здоровье людей – высшая ценность», «Новосибирск – локомотив развития области», «Партнерство и взаимодействие», «Власть для народа».

Напомним, что выборы в совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года. Облизбирком допустил списки 10 партий для участия. Среди них парламентские партии, которым не нужно было собирать подписи для регистрации: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также «Родина», которой также не нужно было проводить кандидатов через подписной фильтр. Избирком одобрил подписи, собранные «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», «За Правду», «Зеленые», «Новые люди» и «Партия Роста». Отказ в регистрации получили «Коммунисты России» и, как уже сообщал «Континент Сибирь», «Партия прямой демократии». По одномандатным округам своих кандидатов эти организации не выставляли.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.