Глава региона Андрей Травников провел 24 августа оперативное совещание, на котором предложил продлить режим повышенной готовности до 30 сентября 2020 года. Инфекционисты ожидают и стандартные для осеннего периода инфекции – ОРВИ и грипп.
Губернатор пояснил, что, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией и довольно благоприятную в этом отношении обстановку, риск новый волны остается актуальным на сегодня.
Напомним, баням, бассейнам и предприятиям общественного питания в Новосибирской области разрешили принимать посетителей с 11 августа. возобновить работу. С первого числа последнего летнего месяца в регионе проводились официальные спортивные соревнования без зрителей, правда, без зрителей. С сегодняшнего дня в рабочий график вернулись организации фитнес-индустрии.
Режим повышенной готовности подразумевает ряд профилактических мер, в том числе, круглосуточные дежурства руководителей ведомств, отвечающих за безопасность граждан. Сохраняется и масочный режим.