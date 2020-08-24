Губернатор Новосибирской области продлил режим повышенной готовности до конца сентября

Анна Родионова
 

Глава региона Андрей Травников провел 24 августа оперативное совещание, на котором предложил продлить режим повышенной готовности до 30 сентября 2020 года. Инфекционисты ожидают и стандартные для осеннего периода  инфекции – ОРВИ и грипп.

Губернатор пояснил, что, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией и довольно благоприятную в этом отношении обстановку, риск новый волны остается актуальным на сегодня.

Напомним, баням, бассейнам и предприятиям общественного питания в Новосибирской области разрешили принимать посетителей с 11 августа. возобновить работу. С первого числа последнего летнего месяца в регионе проводились официальные спортивные соревнования без зрителей, правда, без зрителей. С сегодняшнего дня в рабочий график вернулись организации фитнес-индустрии.

Режим повышенной готовности подразумевает ряд профилактических мер, в том числе, круглосуточные дежурства руководителей ведомств, отвечающих за безопасность граждан. Сохраняется и масочный режим.

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