Глава региона Андрей Травников провел 24 августа оперативное совещание, на котором предложил продлить режим повышенной готовности до 30 сентября 2020 года. Инфекционисты ожидают и стандартные для осеннего периода инфекции – ОРВИ и грипп.

Губернатор пояснил, что, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией и довольно благоприятную в этом отношении обстановку, риск новый волны остается актуальным на сегодня.

Напомним, баням, бассейнам и предприятиям общественного питания в Новосибирской области разрешили принимать посетителей с 11 августа. возобновить работу. С первого числа последнего летнего месяца в регионе проводились официальные спортивные соревнования без зрителей, правда, без зрителей. С сегодняшнего дня в рабочий график вернулись организации фитнес-индустрии.

Режим повышенной готовности подразумевает ряд профилактических мер, в том числе, круглосуточные дежурства руководителей ведомств, отвечающих за безопасность граждан. Сохраняется и масочный режим.

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