Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что вход в дендрарий в Заельцовском районе города будет бесплатным.

«Надо поставить точку – общественное мнение получено, оно яркое и чёткое. Никакого платного входа в дендропарк мы не вводим», — сказал Андрей Травников на оперативном заседании регионального правительства 24 августа.

Напомним, в августе на портале электронной демократии Новосибирской области появилось постановление правительства региона, регламентирующее посещение дендрария, который расположен в Заельцовском районе.

Из документа следовало, что посещение дендрария может стать платным. Согласно постановлению, стоимость входного билета должна составлять полпроцента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения России, что, согласно данным за четвёртый квартал 2019 года, составляет 60 рублей.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Депутаты новосибирского горсовета, а также Законодательного собрания региона обратились к Андрею Травникову с просьбой не вводить плату за вход в место отдыха сибиряков.

Как выяснилось, постановление было связано с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которому решения о вводе платы за вход на соответствующие объекты должны принимать регионы.

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