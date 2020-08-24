«ВТБ Мои Инвестиции» стало победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2019». Награждение состоялось 20 августа в рамках 11-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

«ВТБ Капитал Инвестиции» также одержали победу в номинации «Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы», а «ВТБ – Фонд акций» занял второе место среди лучших фондов акций. C начала 2020 года число активных пользователей мобильной платформы выросло в 2 раза и сегодня превышает 350 тысяч человек, количество активных пользователей в день – уже более 160 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок – более 750 млрд рублей.

«Мы будем и дальше развивать всю линейку продуктов, предлагая нашим клиентам лучшие решения по управлению финансами. Это касается и брокерского бизнеса, нашего мобильного приложения, работы с партнерами, и рынка ПИФ, – отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. – Мы постоянно актуализируем перечень фондов, мы выступаем новаторами и предлагаем инвесторам совершенно новые продукты. Например, в начале года мы запустили единственный в России биржевой фонд денежного рынка – «ВТБ – Ликвидность», а летом – два ESG-фонда. При этом мы стараемся сделать инвестиции доступными каждому: летом мы интегрировали собственную платформу для управления финансами в «Яндекс.Плюс». Создание нового сервиса позволило пользователям ведущего интернет-ресурса страны начать инвестировать. Впереди – еще больше интересных проектов и задач. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и работаем над этим».

Компании бизнеса «ВТБ Капитал Инвестиции» продолжают при этом наращивать свою долю на рынке управления активами. Являясь лидерами по привлечению средств в прошлом году, в этом они заняли первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по итогам первого и предварительным итогам второго кварталов 2020 года по данным «Эксперт РА». За первое полугодие 2020 года объем клиентских активов «ВТБ Капитал Инвестиции» вырос на 35% до 2,6 трлн рублей, общее количество клиентов превысило 950 тысяч.

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