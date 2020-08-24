Банкротный иск к «Гусинобродскому кирпичному заводу» рассмотрит арбитраж

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ФНС России, потребовавшей признать банкротом «Гусинобродский кирпичный завод», которым руководит депутат и бизнесмен Олег Мирошников.

Как следует из определения арбитражного суда, ООО «Гусинобродский кирпичный завод» задолжало ФНС около 9 млн рублей. Истцом выступает Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Новосибирской области. Поскольку по ОКВЭД предприятие не относится к пострадавшим от пандемии отраслям, мораторий на банкротство в отношении него не предусмотрен. Судебное заседание по иску назначено на 21 сентября текущего года, до этого момента у «Гусинобродского кирпичного завода» есть возможность погасить долг.

Гусинобродский кирпичный завод работает с 2012 года в селе Гусиный Брод в 20 км от Новосибирска, где было разведано крупное месторождение глины. Руководит предприятием бизнесмен и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Мирошников, ранее выступавший соучредителем этого предприятия вместе со своим китайским партнером Лян Гошэнем. В 2017 году налоговая служба уже требовала признать предприятие несостоятельным из-за долга в размере около 6 млн рублей. В требовании было отказано, поскольку завод погасил долг.

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