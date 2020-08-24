Лидер единороссов Барнаула Юрий Еремеев отказался от денежной компенсации за служебную квартиру

Замглавы администрации Барнаула Юрий Еремеев отказался от финансовых претензий к муниципалитету. Ранее чиновник потребовал от комитета ЖКХ денежную компенсацию за ремонт покинутой им служебной квартиры, сообщает Центральный районный суд столицы Алтайского края.

Напомним, что в апреле 2019 года Юрий Еремеев оказался в числе чиновников, которые, по данным региональных СМИ, не нуждались в предоставленном им служебном жилье. После прокурорской проверки Еремеева выселили из трёхкомнатной квартиры, которую мэрия выделила его семье.

Попытка единоросса вернуть квадратные метры через суд оказалась неудачной. После этого чиновник попытался получить от муниципалитета деньги, якобы потраченные на ремонт жилья. Чтобы оценить правомерность претензий, Центральный районный суд Барнаула назначил экспертизу. Процедура началась в январе. 14 августа делопроизводство возобновилось, однако на заседании 17 августа Еремеев от своего иска отказался.

Отметим, что в суде первой инстанции Еремееву удалось доказать, что он и его семья пользовались служебной квартирой. В качестве аргумента он привёл тот факт, что его сын ходит в детский сад, который находится на территории выделенного жилья, а он и его родные пользуются услугами местного медучреждения. Однако мэрия подала апелляцию в Алтайский краевой суд, который оспорил предыдущее решение. В результате в ноябре 2019 года жильё передано комитету ЖКХ Барнаула.

Напомним, в отношении бывшего начальника МЧС Томска Михаила Бегуна возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

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