Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов и общественные активисты посетили 21 августа Гусинобродский мусорный полигон и записали обращение к мэру Новосибирска.

По словам Титова, без маски или противогаза находиться вблизи полигона нельзя не из-за ужасного запаха. «Уважаемый мэр Новосибирска, Анатолий Локоть, свалка, которая находится в пределах города, недалеко от центра – это ваша свалка и проблема, которая не решается годами – ваша проблема, — отметил Борис Титов.

Он также выразил готовность в решении проблемы, отмечая, что «есть технологии, которые помогут решить вопрос этой и других свалок. Для этого не нужно много места, но нужно желание».

По убеждению Титова создание сортировочного комплекса позволит все, из чего еще можно вторично произвести товар – стекло, бумага, пластик отправлять на переработку. «Если раньше это делалось вручную, то сейчас все процессы могут быть автоматизированы. В результате остается то, что нельзя переработать, это прессуется в брикеты и места для захоронения потребуется в десятки раз меньше, — отметил Борис Титов.

«Мы готовы заняться этим проектом. Но почему-то сюда не пускают сортировщиков, не пускают предпринимателей. Это такое место, где лишних людей не надо», — посетовал Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена затраты на создание сортировочного комплекса составят более 1 млрд рублей, но реализация проекта может заинтересовать инвесторов, если будет выбрана эффективная форма государственно-частного партнерства.

Напомним, что Борис Титов в ходе своего визита в регион также отметил, что Новосибирской области нужен кластер переработки, основу которого будет составлять малый производственный бизнес.

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