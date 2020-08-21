21 августа Наблюдательный совет Сбербанка провел последнее заседание перед годовым собранием акционеров, которое состоится в конце сентября. После встречи президент Сбербанка Герман Греф провел пресс-конференцию – ключевыми темами заседания, по его словам, стали подведение итогов первого полугодия, финансовых показателей банка за семи месяцев, а также вопросы относительно дивидендов и новых участников Наблюдательного совета.

По итогам первых шести месяцев чистая прибыль, по словам президента Сбербанка, сократилась на 40%, но уже месяц спустя отставание удалось сократить до 22,5%. Всего за этот период чистая прибыль банка составила 403 млрд рублей. Общий кредитный портфель Сбербанка вырос с начала года на 7%. «Сейчас мы ждем осени: будет ли вторая волна коронавируса, как будет развиваться экономика – описал текущую ситуацию Герман Греф. – Если говорить с позиции сегодняшнего дня, экономика и банк находятся в лучшем состоянии, чем мы предполагали».

«Нужно было посмотреть, насколько мы сумеем пройти кризис без мер поддержки, в том числе снижения выплаты дивидендов – абсолютное большинство банков во всем мире это решение приняли», – напомнил Герман Греф. Но Сбербанк сегодня поддержал решение, принятое Наблюдательным советом в июле выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. Это 18,7 рублей за акцию, а общая сумма выплаты должна составить 422 млрд рублей. Дивидендная доходность акций – 8%. Сейчас акции Сбербанка имеются в портфелях свыше полумиллиона инвесторов-физлиц, а доля инвесторов-нерезидентов составляет около 40%. Герман Греф отметил, что доля акционеров из России и стран Азии растет.

Представители Сбербанка считают, что у них достаточно капитала для всех сценарных правил: фактическая сформированность капитала на сегодняшний день превышает 14%, в то время как установленный самим банком минимум – 12,5%. Это, по словам Германа Грефа, стало одним из основных факторов, способствовавших выплате дивидендов.

Что касается состава самого Набсовета, сегодня кандидатами в его новый состав стали заместитель министра финансов Владимир Колычев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в том числе вопросы цифровой экономики и инноваций.

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