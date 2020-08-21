Борис Титов: «Новосибирской области нужен кластер переработки, основу которого будет составлять малый производственный бизнес»

21 августа с рабочим визитом в Новосибирске находится уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Омбудсмен уже высказал первые впечатления от работы предпринимателей города и мэрии Новосибирска.

Борис Титов в ходе пресс-конференции констатировал, что экономика Новосибирской области выгодно отличается от других регионов СФО. Прежде всего потому, что власти региона сумели сохранить сбалансированность по отраслям бизнеса.

«При отсутствии крупных запасов нефти и газа здесь равномерно развиты обрабатывающие производства, АПК, сфера услуг, строительство. А научно-исследовательский комплекс Новосибирска известен на всю страну. В результате диверсифицированная экономика Новосибирской области пережила спады 2008 и 2014 годов лучше России в целом и лучше нефтяных регионов в частности», — сказал он.

Кроме этого омбудсмен считает, что власти оказывают предпринимателям недостаточную поддержку. «Мы увидели, что инвесторам тяжело, и между собой назвали это «программой обманутых инвесторов», когда под надуманными причинами административные органы замораживают здания, когда они уже практически готовы к сдаче. Потом представители администрации ходят в суды, проигрывают их и в первой, и второй инстанциях, но все равно подают кассацию и в итоге замораживают их», — сказал он.

Не только критикуя, омбудсмен предложил свой вариант развития региона. А именно: сконцентрироваться на двух направлениях: хай-тек и так называемой, «экономике простых вещей». «Россия по-прежнему импортирует огромное количество товаров потребительского спроса. Все это — нереализованные возможности для внутреннего производства. Нужно создать в Новосибирской области кластер переработки, основу которого будет составлять именно малый производственный бизнес. Нас не раз спрашивали, намерены ли мы восстанавливать советскую промышленность, разрушенную перестройкой. Но реальный путь вперед возможен только на базе частной инициативы. А там, где власть не уважает бизнес, это невозможно», — резюмировал Титов.

Напомним, что 20 августа Борис Титов дал рекомендации властям Томской области по инструментам увеличения предпринимательских доходов.

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