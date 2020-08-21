В Сибири количество человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось на 6% (снижение недельного прироста на 1%). Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. COVID-19 распространялся быстрее, чем в среднем по СФО в 3 регионах федерального округа — Омской области, Кузбассе и республика Алтай (9%).

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области на 21 августа зарегистрировано 10 872 случая заражения коронавирусом (+53 за последние сутки), в том числе инфицировано 658 детей. 9 581 пациент выписан с выздоровлением (+54 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 335 человек. В отделениях реанимации находятся 53 человека. На ИВЛ – 11 пациентов. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 061. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 485 пациентов. Всего в Новосибирской области провели 385 503 теста на коронавирус.

Для сравнения: в Красноярском крае под медицинским наблюдением находятся 510 жителей региона, 34 577 человек сняты с меднаблюдения. За все время в крае зарегистрировано 15 748 (+117 за сутки) подтвержденных диагноза, из них 12 808 вылечили (+76 за сутки), 410 погибших (+7 за сутки). На сегодня 3122 человек под наблюдением врачей (+223 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 239 человек. За все время в крае проведено 747 614 (+6766 за последние сутки) тестов на коронавирус. Красноярский край находится на втором этапе снятия ограничений.

В свою очередь Омская область приблизилась к порогу в 9 000 выявленных случаев коронавируса. На 21 августа в регионе 8 893 подтвержденных диагноза COVID-19, на 612 больше, чем неделей ранее. Число заболевших за семь дней увеличилось на 7%, что на 3% ниже, чем на предыдущей неделе. Таким образом, область улучшила свое положение в общесибирском рейтинге, переместившись со 2 на 3 позицию среди субъектов с самой высокой скоростью распространения инфекции, уступив свое место республике Алтай.

В половине регионов Сибири темпы распространения коронавируса ниже, чем в целом по СФО. Наименьшие в республике Тыва – 2%, далее идут Новосибирская область – 3%, республика Хакасия – 4%, Иркутская область – 5%, Красноярский край – 5%

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