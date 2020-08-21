Председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков поздравляет с юбилеем Сергея Меняйло

— Уважаемый Сергей Иванович!

От всего коллектива племзавода «Ирмень» и себя лично поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

К своему юбилею Вы пришли в очень серьезной и ответственной должности, которая дает Вам возможность оставить действительно значимый след в истории нашего региона и страны

За плечами у Вас серьезный опыт и множество важных свершений. И в государственном управлении, и в решении важнейших вопросов Сибирского федерального округа Вы всегда демонстрируете железную волю и характер. Желаю всегда находить оптимальные решения и выходы из самых сложных ситуаций, чтобы и в дальнейшем Ваша работа была такой же эффективной и плодотворной, еще больше мужества и сил для выполнения тех огромных задач, которые возложены на Вас руководством нашей страны, а также населением всей нашей необъятной Сибири!

Счастья, благополучия и здоровья Вам и Вашей семье.

Председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков

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