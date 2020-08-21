На повестке дня стоял самый животрепещущий вопрос как для родителей, так и для педагогов – каким образом будет организован учебный процесс в условиях пандемии. Родительское собрание открыл глава региона Андрей Травников.

В первую очередь он отметил, что абсолютно все школы, без исключений получат от властей необходимые средства защиты. Уже озвучены школьные приказы, согласно которым каждый класс имеет свой собственный закреплённый кабинет, где будут проходить все уроки. Никаких «миграций» по классам и школьным коридорам не будет. Разработаны новые схемы расписания уроков, перемен и времени обедов в столовой. Планируется активировать все запасные входы в школы, чтобы минимизировать контакты между школьниками. Все ученики с 1 по 4 класс будут получать горячее питание за счет областной казны.

«День знаний – особый праздник и для родителей, и для детей, и для педагогов. Моё твёрдое мнение – нельзя лишать первоклассников и их родителей события, которое отпечатается в памяти на всю жизнь. Я рекомендую руководителям всех муниципальных образований региона и министерству образования провести торжественные линейки 1 сентября в обязательном порядке для первых классов и, по возможности, с учётом всех условий, для выпускных, 11-х классов», — сказал глава региона.

В собрании также приняли члены правительства Новосибирской области, главы округов, зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко и другие представители власти.

Напомним, что с 5 класса томские школьники частично перейдут на онлайн-уроки

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