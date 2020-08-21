Компания МТС, проанализировав рынок смартфонов в Новосибирской области с начала 2020 года, сделала вывод, что динамика спроса в первом полугодии была в целом положительной. В апреле было зафиксировано небольшое падение спроса в связи с режимом самоизоляции и закрытием ряда торговых центров региона. Однако уже с середины мая интерес к приобретению гаджетов стал увеличиваться, а больше всего смартфонов новосибирцы приобрели в июне и начале июля.

Средняя стоимость смартфонов, купленных в первом полугодии в салонах связи в Новосибирске и области, составила около 12,2 тысяч рублей. Больше всего тратили на смартфоны жители столицы региона — 16,5 тысяч рублей, а также жители Бердска – 15,6 тысяч рублей. В Искитиме больше всего смартфонов было куплено за 10,2 тысяч рублей. Самые экономные гаджеты выбирали в Оби и Куйбышеве — не дороже 9,7 тысяч рублей. Пик продаж гаджетов в регионе, как и во всей России, пришелся на июнь, когда начали сниматься ограничения в сфере услуг и торговле.

«На активный рост покупок смартфонов в начале лета повлияли, прежде всего, эффект отложенного спроса во время самоизоляции и выплаты государственных пособий на детей, а также постепенное открытие торговых точек, – отмечает директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – В период пандемии многие жители области предпочитали покупать демократичные по цене и простые в использовании модели телефонов в среднем ценовом сегменте».

Что касается вендоров и моделей, в первом полугодии жители области чаще всего делали выбор в пользу смартфонов Xiaomi, спрос на которые вырос в десятки раз, а также Huawei и Samsung, с большими объемами памяти от 32 до 64 Гб.

Самыми продаваемыми смартфонами в первом полугодии в Новосибирской области стали:

— Huawei Honor 10i

— Huawei Honor 8A

— Samsung A105 Galaxy

— Huawei Honor 10 Lite

— Huawei Honor 20 Lite

Еще одним трендом прошедшего полугодия стало то, что новосибирцы чаще предпочитали делать покупки за собственные деньги, имеющиеся на руках, без длительных накоплений и привлечения кредитных средств. По оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь текущего года количество выданных кредитов на смартфоны в Новосибирском регионе снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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