По итогам первого полугодия 2020 года Омск продолжает удерживать третье место по стране по количеству оплат проезда бесконтактными банковскими картами в городском пассажирском транспорте. Подобные проекты запущены в 117 городах, лидером является Московская область, второе место у Перми. Информацию об этом сообщает пресс-центр мэрии Омска.

Напомним, что система безналичной оплаты проезда была массово внедрена в городском транспорте Омска в январе 2019 года, и с тех пор популярность такого способа оплаты стабильно растет. Так, среднемесячное количество транзакций по итогам первого полугодия 2020 составляет 3,15 миллиона и по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился почти на треть; в прошлом году пассажиры в среднем оплачивали проезд банковскими картами 2,3 раз в месяц.

В связи с переходом коммерческих перевозчиков на безналичную форму оплаты проезда наблюдается тенденция значительного роста в 2019 году общей суммы поступлений налогов от указанных перевозчиков. Сумма, с которой перевозчики немуниципальной формы собственности перечислили налоги, увеличилась с 559,4 миллионов рублей (2018 год) до 1531,3 миллионов рублей (2019 год). Сумма налоговых поступлений в 2019 году по отношению к 2018 увеличилась на 68 миллионов.

Открытость бизнеса при переходе на систему безналичной оплаты отметил и управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. «На сегодня более 30% операций по оплате проезда омичи совершают при помощи банковских карт. Причем за период ограничительных мер этот показатель вырос почти на 10%. Мы рассматриваем это как индикатор роста популярности безналичных расходов среди горожан: картой можно рассчитываться везде. Кроме того, оплата проезда банковскими картами способствует выходу бизнеса из «тени», что помогает развитию экономике региона», — отметил Сергей Коновалов.

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