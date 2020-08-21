Снижение ставок поддерживает спрос новосибирцев на кредитные продукты, показал опрос Райффайзенбанка. В последние три месяца 37% опрошенных планировали взять заем в банке, и больше половины заявок кредитные организации одобрили. Чаше всего горожане обращались за потребительским кредитом или кредитной картой, а тратить деньги планируют на ремонт или стройку, а также на покупку автомобиля.

Опрос Райффайзенбанка показал, что кредиты есть у каждого второго новосибирца, при этом около 7% уже закрыли существующие займы и пока не увеличивают долговую нагрузку. 44% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа. У 24% опрошенных в настоящий момент — три и более кредита.

«Выдачи потребительских кредитов Райффайзенбанка в Новосибирске выросли в июле на 76% по сравнению с предыдущим месяцем. В середине месяца уже был практически выдан объем июня. Розничное кредитование постепенно восстанавливается после пандемии, но мы показываем динамику выше рынка, — отмечает директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Новосибирске Наталья Голубева. — Для клиентов помимо выгодных условий, важно наше удобство, скорость и безопасность при оформлении кредитов. Более 70% клиентов получили деньги полностью дистанционно, без встречи с представителем банка или посещения отделения».

Горожане берут кредиты на довольно крупные суммы. Общий объем обязательств у 34% опрошенных составляет до 500 тыс. рублей, а у 23% – до 1 млн рублей. Еще у 20% респондентов сумма кредитов – до 100 тыс. рублей. У большинства есть потребительский кредит или кредитная карта. 43% респондентов выплачивают ипотеку.

Треть новосибирцев планировали взять кредит в банке в течение последних трех месяцев. Главной причиной стало улучшение условий по кредитным продуктам. Также участники опроса считают, что сейчас хороший момент для покупок и ремонта, поэтому готовы использовать на эти цели заемные средства.

Банки одобрили большую часть заявок — 56% опрошенных получили кредиты, 14% в кредитных организациях отказали. При этом 30% респондентов заявили, что отказались от идеи получать кредит сами, так как их не устроили условия. Среди этих условий чаще всего называли высокую ставку и дорогую страховку. Также новосибирцев не устраивает слишком большое количество документов при подаче заявки на кредит и сроки погашения.

В течение последних трех месяцев самым популярным кредитным продуктом у новосибирцев был потребительский заем. На втором месте — кредитные карты, затем кредиты наличными и ипотека.

При этом почти 42% опрошенных хотят взять новый кредит в ближайшие полгода. Около 1% намерены обратиться за рефинансированием существующей задолженности.

Кредитные средства нужны респондентам на покупку машины (25%), строительство или покупку жилья (34%), а также на ремонт (27%). Реже эти деньги планируется потратить на покупку бытовой техники, образование или медицину. Некоторые респонденты планируют взять кредит на развитие бизнеса, купить дачу или поехать в отпуск.

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