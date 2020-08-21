Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал текущую ситуацию с проектом строительства углепогрузочной станции «Кузнецкий Южный» и протестами местных жителей. Напомним, что реализация инвестпроекта по оценкам самой компании должна была принести в бюджеты всех уровней 6 млрд рублей за три года.

«За прошедшую неделю разрез “Кузнецкий Южный” не смог провести необходимую работу с населением и наладить конструктивный диалог не только с черемзинцами, но и с жителями соседних населенных пунктов, которых также волнует проблема строительства углепогрузочной станции. Это подтверждается местными органами власти, которые на протяжении последних дней проводили встречи с жителями Черемзы, Безруково, ГРЭС и других населенных пунктов, — пояснил Сергей Цивилев. — Правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции, так как компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции «Кузнецкая»». Комментарии главы региона приводит официальный телеграмм-канал «Цивилев Live».

Напомним, что ранее представители разреза «Кузнецкий Южный», планирующие добывать в двух десятках километров от Черемзы уголь марки «Т», использующийся в металлургии и энергетике, сообщали «Континенту Сибирь», что находятся в диалоге с жителями. Кроме того, по данным компании разрез обеспечил углем нуждающихся, профинансировал работу располагающейся в соседнем поселке спортшколы и способствовал запуску школьного автобуса.

ООО «Разрез Кузнецкий Южный» находится в южной части Кузбасса.

Запасы месторождения оцениваются в 280 млн. тонн угля марки Т и ТС. Объекты строительства: углепогрузочная станция, автомобильная технологическая дорога и сам разрез – в такой последовательности по международным стандартам экологии будет создаваться новое угольное предприятие.

При выходе на проектную мощность планируется создание около 1800 рабочих мест для местного населения.

Реализация проекта разреза «Кузнецкий Южный» по оценкам самой компании должна принести в бюджеты всех уровней 6 млрд рублей за три года.

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