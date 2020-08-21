Сибирский банк ПАО «Сбербанк» отмечает значительный рост количества безналичных операций по оплате проезда в общественном транспорте регионов. Так, в июле 2020 года число безналичных оплат составило почти 8 млн транзакций, что в 7 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным банка, безналичный оборот по банковским картам на общественном транспорте только в июле составил более 200 млн рублей.

Сбербанк работает над развитием системы безналичной оплаты в общественном транспорте уже несколько лет. За это время возможность бесконтактной оплаты успешно реализована в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Новокузнецке, Красноярске, Абакане, Кызыле, Бийске, Горно-Алтайске, Рубцовске, Норильске. В Новосибирске сервис работает уже больше двух лет, а Омск входит в топ-3 городов России по числу безналичных операций в транспорте с долей оплаты банковскими картами более 30%. За период ограничительных мер этот показатель вырос почти на 10%.

«Мы быстрыми и уверенными шагами движемся в сторону безналичного мира, и все больше людей оценивают все его преимущества. Говоря о транспорте, безналичный способ оплаты удобен с точки зрения пассажира. Платеж проходит гораздо быстрее, ведь достаточно просто поднести к терминалу кондуктора банковскую карту или смартфон, – комментирует заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Максим Волков. – В свете текущей ситуации отмечу, что так платить еще и значительно безопаснее. А часто безналичная оплата еще и выгодна, потому что банк и платежные системы проводят совместные акции со снижением тарифа за проезд».

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