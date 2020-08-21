«Когда уже? Любим, скучаем, ждем», — пишут нам каждый день. И мы хотим, и мы готовимся. Чтобы открыть двери кинотеатра для зрителей, осталось дождаться официального решения руководства региона.

Мировая культура, от Метрополитен-оперы до провинциальных музеев, переживает системный кризис. И, как никогда ранее, она нужна нам всем. «Культура обеспечила комфорт, вдохновение и надежду во времена беспокойства и неуверенности. Культура помогает нам справляться с кризисными ситуациями. Она дает нам надежду. Культура напоминает нам, что мы не одни», — отмечает заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

Приостановка кинопоказа в конце марта оставила «Победу» без зрителей и, соответственно, доходов. За время вынужденной паузы мы иногда грустили, но вовсе не скучали. «Победа» приняла участие в нескольких международных онлайн-кинопроектах и отраслевых форумах, организовала с нуля службу доставки готовой еды. Мы отвечали на вопросы журналистов, стали гостями культурного подкаста и авторского телевидения, экспериментировали в социальных сетях, составляли и вновь перепахивали расписание показов и фестивалей. А сейчас готовим осеннюю событийную афишу и еще раз проходим по чек-листу профилактических мер.

Больше всего мы хотим смотреть и показывать кино на большом экране. Магия совместного просмотра в таинственной тьме кинозала отнюдь не обесценивается наличием дешевых подписок на стриминговые сервисы. Ничто не сравнится с радостью общего зрительского опыта с людьми, которые смеются и плачут в нужных местах, дышат в унисон, а после сеанса с жаром обсуждают увиденное.

Странное коронавирусное безвременье особенно ясно показало, что зрители — главная ценность кинотеатра. Самая умная, чуткая, эрудированная, эмоциональная, неповторимая аудитория. Благодарим всех, кто ставит лайки и пишет комментарии в социальных сетях, зависает на веранде «Утровечера» и планирует послушать живую музыку на летнике «Премьеры» в ближайшую пятницу.

Надеемся, что сентябрь все-таки станет началом нового киногода. Для широкой аудитории на подходе большие релизы: фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана и масштабное фэнтези «Мулан». Для любителей особенного кино — шедевры Феллини и Хичкока, трансляции музыкальных и драматических спектаклей, фильмы-выставки, солнечные итальянские комедии, фестиваль анимации LIAF и другие сюрпризы.

И до встречи в кино, дорогие друзья!

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