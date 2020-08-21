«Коронавирус уйдет, и все вернется к старому», — какие-то отрасли говорят эти слова с надеждой, какие-то — с опасением. Но кое-где это возвращение уже происходит, например, в телеком-отрасли. Особенно в B2C-сегменте, который в начале самоизоляции пережил настоящий взлет. Каким стал второй «карантинный» квартал на фоне первого, «предкарантинного», стоит ли ожидать отката во втором полугодии и куда сейчас двигаются «конвергентные качели» — об этом и многом другом в материале «Континента Сибирь».

Есть ли незанятые абоненты?

Телеком-операторы по-разному интерпретируют ситуацию, в которой оказался рынок в условиях пандемии. Некоторые его участники не склонны считать, что «коронакризис» оказал какое-либо существенное влияние на телеком-рынок, в частности, на его B2C-сегмент. «На рост трафика и потребления — да, влияние есть. Это вполне объяснимо. В первые две недели люди неожиданно оказались запертыми дома, когда кто-то не знал, чем себя занять, — зависал в интернете и смотрел сериалы на телеприставке, а кто-то работал из дома, — высказывается руководитель службы управления брендом «Электронного города» (ООО «Новотелеком», входит в «ЭР-Телеком Холдинг») Дмитрий Мишин. — Вскоре уровень самоизоляции стремительно пошел на спад, начали работать компании, люди стали возвращаться в офисы, и все более или менее пришло в обычное состояние».

Прежде всего, итоги второго квартала показали, что «свободные абоненты», которых, как ранее считали многие аналитики, уже не осталось — по крайней мере, в крупных городах, — еще есть. Многие полагали, что рост теперь возможен только за счет миграции абонентов от оператора к оператору (в довольно малом количестве, учитывая тренды на удержание лояльных клиентов), но самоизоляция показала, что расти еще есть куда. «Во время пандемии на рынке появился дополнительный пул клиентов, нуждающихся в сервисах связи. Компании, способные оперативно откликаться на быстро меняющиеся потребности рынка, освоили эту базу», — комментирует директор макрорегиона «Западная Сибирь» «ТрансТелеКома» Олег Низомиддинов.

В целом оценку прироста числа абонентов фиксированного интернет-доступа во втором квартале можно оценить как «больше, чем в первом, но меньше, чем ожидалось». Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily называет в целом по России цифру в 290 тысяч новых абонентов за квартал — общее их число достигло 33,8 млн. Прирост относительно первого квартала — 0,9%. Для сравнения: за первые три месяца отрасль приросла на 0,5% новых абонентов. Первую «федеральную» пятерку составили все те же «проводники» «Ростелеком», ТТК и «ЭР-Телеком» (представленный в Новосибирске «Новотелекомом»), а также «мобильники» «ВымпелКом» и МТС. Четыре из этих пяти провайдеров показали рост числа новых контрактов выше среднерыночного.

Аналогичные цифры приводит и TMT Consulting — по их оценке, первая пятерка провайдеров обслуживает 71% всех российских пользователей. По сравнению с началом года эта доля осталась практически неизменной.

«Если брать показатели в целом по стране, выручка компании во втором квартале увеличилась на 13%, OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. — «КС») — рост на 15%, чистая прибыль — на 32%. Подводя итоги полугодия, можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 11%, а чистая прибыль — на 14%», — сообщил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. В отдельно взятой Сибири по итогам полугодия выручка оказалась перевыполнена на 7%, OIBDA — на 23%.

TelecomDaily назвала «Ростелеком» лидером в России по количеству новых подключений — за второй квартал их набралось 117 тысяч, в то время как МТС, занявший второе место, набрал около 100 тысяч новых абонентов широкополосного доступа (ШПД) в интернет. Всего за три месяца «Ростелеком» увеличил абонентскую базу на 1,1% в России и на 2% в Сибири. В первом квартале лидером по числу новых договоров был как раз «красный» мобильный оператор, прибавивший 78 тысяч подключений (рост на 2%), а «Ростелеком», по данным TMT Consulting, оказался всего лишь четвертым, прибавив 40 тысяч абонентов (0,3%).

«В начале самоизоляции мы наблюдали взрывной спрос на услуги ШПД, — комментирует пресс-служба МТС. — На конец мая использование жителями Новосибирской области услуги ШПД выросло на 50% по сравнению с 2019 годом. При этом наблюдалось закономерное перераспределение трафика из центра в пригороды». Представители ТТК согласились с тем, что самым «пиковым» сезоном стала весна: в апреле примерно 99% абонентов-сибиряков пользовались домашним интернетом каждый день.

Около 50 тысяч новых пользователей ШПД во втором квартале получил «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Это на 2,1% больше, чем в первом, когда он прибавил 40 тысяч (или 1,6%).

Значительно меньший прирост, по оценке TelecomDaily, показали ТТК и «ЭР-Телеком», чья абонбаза во втором квартале осталась почти неизменной. Для сравнения: в первом квартале «ЭР-Телеком» увеличил число своих пользователей на 59 тысяч (или 1,5%), но довольно весомую часть в этот прирост внесло приобретение томского оператора «Новые Телесистемы». «За время действия режима самоизоляции в макрорегионе рост абонентской базы ТТК составил до 10%, а рост выручки — около 5%», — дает свою оценку Олег Низомиддинов.

Второе пришествие конвергента

Количество пользователей выросло, но на выручку операторов это повлияло незначительно: по мнению аналитиков, в условиях падения потребительского спроса, качественный (а не количественный) рост выручки от продажи услуг обеспечить сложно. В первом квартале ARPU (средний доход с абонента) для «первой пятерки» операторов составил 363 рубля, увеличившись всего на 1 рубль за квартал (данные TMT Consulting), во втором он вырос еще на 3 рубля. TelecomDaily назвал этот прирост «техническим», достигнутым в основном за счет перевода абонентов с архивных и неактуальных тарифных планов.

Тем не менее возможность в дальнейшем перевести количественный рост в качественныйесть — по двум причинам. Во-первых, огромное количество «вводных» цифровых продуктов, выброшенных на рынок во время пандемии, которые предлагали все. Во-вторых, наметившийся еще до «коронакризиса» тренд на возвращение конвергентных продуктов, которые в этом полугодии тянули абонентскую базу вверх, — с этим тезисом согласились все участники рынка.

Несколько лет назад, когда раскручивался мобильный интернет четвертого поколения, конвергентные предложения тоже считались мощным драйвером роста. Потому что скорость соединения, цены и принципы тарифообразования между проводными и беспроводными провайдерами очень быстро сближались, мобильные операторы скупали локальных игроков рынка ШПД и кооперировались с федеральными. Но потом случился откат — «большая четверка» отказалась от безлимитных тарифов, и мяч оказался на половине «проводников», которые теперь сами скупали местных провайдеров и заходили на рынок мобильной связи («виртуальные» операторы от «Ростелекома» и ТТК тому пример).

Сейчас конвергент раскручивается снова, но уже по другим законом. Прежде всего, с учетом изменившегося предложения — вместо «базовых» услуг со скидками новые «конвергенты» продают богатый набор развлекательных, образовательных и других сервисов, в том числе эксклюзивных. За это время потребитель привык платить за контент — об этом говорит приход в Россию таких компаний, как Netflix, и открытие большого количества собственных контентмейкеров. Самоизоляция этот процесс только ускорила. Еще один момент — сейчас большинство конвергентов идет под одним брендом: раньше тот же «ЭР-Телеком» мог выдвинуть совместное предложение с «МегаФоном», теперь операторы обычно строят все на своей платформе.

Такой разворот хорошо виден на примере «Билайна». По словам руководителя департамента по внедрению новых технологий «ВымпелКома» Александра Балюка, до конца 2021 года оператор планирует инвестировать 2,3 млрд рублей в модернизацию сети проводного ШПД. Для сравнения: за два с половиной года (с октября 2017-го) сумма всех инвестиций в развитие мобильной сети, основного продукта «Билайна», включая строительство LTE, составила 3,7 млрд рублей.

Вообще, проводной сегмент «Билайна», по оценкам TelecomDaily, рос в первом полугодии достаточно ровно по сравнению с другими участниками топ-5: «Ростелеком», как уже говорилось, показал пиковый рост во втором квартале, «ЭР Телеком» — в первом, «Билайн» же стабильно набирал 1,8–2,1%. Что касается качественного роста, по словам исполнительного вице-президента «Билайна» Валерия Шоржина, за время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил потребление трафика на 20%, при этом в мобильной сети трафик вырос за первое полугодие на 10,2%. По итогам первого полугодия выручка «Билайна» от фиксированной связи выросла на 8,9% и составила 18,6 млрд рублей. При этом, по оценке TMT Consulting, уже к началу самоизоляции абонентская база конвергентных предложений превысила 1,4 млн пользователей, а их доля в общей базе абонентов «ВымпелКома» достигла 52%. Собственно, именно поэтому мобильный оператор планирует уделять такое внимание проводному сегменту.

Этот тезис разделяет и МТС: «Большинство новых абонентов подключали весь комплекс услуг, включающий домашний интернет, мобильную связь, а также цифровое и мобильное телевидение. Именно конвергентные продукты стали ключевым драйвером роста. Карантинную паузу новосибирцы провели в интернете и за просмотром фильмов и сериалов: количество подключений к конвергентным тарифам выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года».

Ставку на конвергент делают не только включившиеся в проводную гонку «мобильщики». «Ключевым драйвером роста абонентской базы в нашей компании я бы назвал конвергентное предложение, — говорит Олег Низомиддинов. — Вообще, это относится к любой компании: конвергент в том или ином виде является ключевым драйвером роста, потому что клиенту удобно обращаться в одно окно, чтобы одна компания могла закрыть максимум его потребностей».

Так, на первом этапе «Билайн» обновляет и увеличивает мощность сети в тех регионах, где каналы связи используются больше всего. В ближайшие два года сеть ШПД будет модернизирована во всех регионах России, где работает домашний интернет «Билайна».

В компании объяснили, что в рамках модернизации сети ШПД технические специалисты «Билайна» заменяют устаревшее оборудование на каждом участке сети. Также будут расширены емкости существующих каналов связи и построены дополнительные, чтобы в будущем перераспределить потоки интернет-трафика для решения проблем с растущей нагрузкой.

Что ждать дальше?

По мнению TelecomDaily, коронавирус действительно смог оживить рынок проводного ШПД, который, как помнят читатели «КС», несколько кварталов подряд стагнировал, но эффект от этого вряд ли будет долгосрочным — если вторая волна не вызовет новой самоизоляции, провайдеры очень быстро вернутся к исходному состоянию. И то, что сейчас — в середине августа — динамика идет со знаком плюс, объясняется больше сезонными колебаниями, чем коронавирусом.

Не все участники рынка согласны с тем, что самоизоляция пойдет отрасли на пользу: «Если в B2C мы видели рост на уровне выше прошлого года, то в В2В ситуация иная, — говорит Дмитрий Мишин. — Некоторые отрасли только недавно возобновили свою работу, а некоторые до сих пор подпадают под ограничения. На восстановление весеннего падения потребуется еще много времени».

Телеком-отрасль раньше других добралась до отметки «жизнь после коронавируса». Сейчас, когда большинство введенных из-за пандемии ограничений снято, операторы пока не отмечают оттока пользователей ШПД. «Кризис показал, что многие сотрудники могут работать удаленно. Соответственно, количество хоум-офисов, даже после выхода из самоизоляции, будет расти, — считают представители МТС. — Это увеличит общее проникновение услуги ШПД на рынке и повысит требования к качеству соединения».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.