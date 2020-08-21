В ЛДПР убеждены, что открытость власти даст серьезный импульс развитию Новосибирской области. О работе ЛДПР и новом стандарте открытости депутатов рассказал ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ, руководитель фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска.

— Евгений Владимирович, началась избирательная кампания. С чем на выборы идет ЛДПР?

— Для нас ничего не «начиналось», потому что деятельность ЛДПР от дат выборов не зависит. Для нас все продолжается. Мы работаем постоянно, считая, что поддержку избирателей нужно заслуживать многолетним кропотливым трудом, а не «вылазками в народ» за месяц до дня голосования, что характерно для многих наших оппонентов.

Мы на протяжении пяти лет, а именно столько прошло с момента избрания нынешнего созыва Законодательного собрания, активно работаем. В области действует сеть общественных приемных ЛДПР, куда ежегодно поступают тысячи обращений. Кстати, у нас очень развита система мобильных приемных, которые за несколько лет объехали сотни населенных пунктов области.

— Почему столько людей идут в ЛДПР?

— Я очень много времени уделяю общению с избирателями, и многие говорят: «Годами вопрос не решался, пока не обратились в ЛДПР». Почему так? К сожалению, для того чтобы отстаивать свои права перед нашими чиновниками, человек должен обладать нешуточной подготовкой. Причем речь не только о юридических знаниях, но и о терпении, психологической устойчивости и готовности пройти все круги бюрократического ада. И вот здесь на помощь людям приходят наши депутаты и специалисты общественных приемных, которые как раз обладают соответствующей подготовкой. Квалифицированного юриста, и уж тем более депутата, «отфутболить» гораздо сложнее. Мы обращаемся к представителям власти разного уровня и требуем решения проблем. Естественно, привлекаем надзорные органы и очень активно используем такой инструмент, как публичная огласка. А еще часто бывает, что человеку достаточно в разговоре с чиновником сказать: «Я обращусь в ЛДПР», и проблема «внезапно» начинает решаться.

— Деятельность не ограничивается общественными приемными?

— Партия работает по многим направлениям. Например, организация досуга людей, особенно пожилых. Так, с использованием партийного автобуса тысячи жителей области посетили достопримечательности и интересные объекты региона. Кроме того, активно реализуются проекты по благоустройству. Мы в минувшие годы ремонтировали мостики, остановочные павильоны, чистили снег, приводили в порядок детские площадки, высаживали деревья. И, конечно же, ЛДПР не могла остаться в стороне в период пандемии. Несмотря на то что мы были вынуждены приостановить очный прием, работа продолжилась. Наши специалисты приемных работали посредством телефонной связи и электронной почты, с честью, на мой взгляд, справившись с тем объемом дистанционных обращений, который поступал. Наши депутаты и активисты занимались волонтерской деятельностью, доставляя нуждающимся маски, антисептики, продуктовые наборы, помогали в приобретении продуктов питания тем, кто не мог это делать самостоятельно.

— Но ведь задача депутата — не только работа с избирателями, но и работа непосредственно в Законодательном собрании. Какая программа у ЛДПР?

— Ну, во-первых, нужно сказать, что мы идем в Законодательное собрание в том числе и для того, чтобы исправить очень существенную, на мой взгляд, проблему — закрытость местной власти. Да, многие проблемы имеют объективный характер, денег в бюджетах порой недостаточно. Но местная власть часто не умеет, да и не хочет разговаривать с народом. Идите и объясните людям, почему эта дорога не может быть отремонтирована в этом году, скажите, когда это будет сделано и какие меры вами предпринимаются, — и вас поймут! Но ведь нет — молчат, прячутся! А порой откровенно врут. До смешного доходит: в Барабинском районе один особо одаренный глава сельсовета написал заявление в полицию о том, что ЛДПР якобы подделала подпись жителя села на обращении. Естественно, данный факт не подтвердился, но оцените, на что готовы чиновники, лишь бы не работать!

Мы же хотим задать новый стандарт открытости депутатов. Наши кандидаты всегда с народом. Их знают не из газет и не на трибуне видели, а именно лично общались, знают личный номер телефона. И став депутатами, наши кандидаты не изменят принципу открытости.

Во-вторых, мы прекрасно понимаем важность работы непосредственно в Законодательном собрании, на сессиях и в комитетах. К этой работе мы готовы, причем готовы лучше многих, потому что мы вооружены знаниями о реальном положении дел. Многочисленные обращения жителей о проблемах четко дают понять, что для людей важно.

А проблем немало: недостаток рабочих мест в селах, вода во многих районах ужасного качества, дороги такие, что ни пройти ни проехать, медпомощь далеко не всегда доступна, буксуют вопросы газификации и расселения аварийного жилья… Вот этими вещами мы и будем заниматься, это наша программа, фактически написанная тысячами жителей области в наших приемных и на встречах с нашими депутатами и активистами.

Оплачено из средств избирательного фонда Новосибирского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России

на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области

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