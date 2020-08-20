Сегодня, 20 августа, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов побывал в Томской области. Омбудсмен встретился с главой региона Сергеем Жвачкиным, представителями крупных компаний города, учёными. Он считает, что основная причина снижения предпринимательских доходов в городе – выход большинства томских компаний из особых экономически зон (ОЭЗ).

По мнению уполномоченного по правам предпринимателей РФ причиной является не сам факт отказа компаний Томска от статуса резидентов ОЭЗ, а непосильно высокая стоимость аренды площадей. По факту она оказалась даже выше, чем в центре города. Напомним, с начала эпидемии COVID-19 для поддержки высокотехнологичного бизнеса руководство особой зоны и администрация области приняли решение о снижении арендной платы для опытных лабораторий и офисов на 30%. К 2020 году число резидентов сократилось со 100 до 45. Еще позднее в связи с пандемией COVID-19 страховые взносы для резидентов были снижены до 14%, для IT-сектора – до 7,6%.

«Надо сейчас срочно принимать решение. Я думаю, что оно не в федеральном законе, все это долго. На уровне региональной власти, властей города нужно дотировать хотя бы арендную плату, – отметил Титов на встрече с представителями томских СМИ. — Да, вы, может быть, не получите несколько десятков миллионов рублей. Но зато вы будете получать значительно больше налогов, потому что туда люди пойдут и начнут там новые производства»

На текущий момент ОЭЗ живёт за счёт нескольких компаний, которые и содержат инновационный комплекс. Тогда как при адекватном количестве предприятий суммы платежей будут распределяться поровну, и нагрузка окажется посильной для всех. Напомним, что томская ОЭЗ является одной из шести технико-внедренческих зон РФ в сферах IT, микроэлектроники, приборостроения, энергетики, фармацевтики.

21 августа Борис Титов побывает в Новосибирской области. В частности у него пройдет встреча с резидентами технопарка новосибирского Академгородка и Биотехнопарка. Также Борис Титов посетит гусинобродский вещевой рынок «Восток». В частности запланировано обсуждение проблем отмены единого налога на вмененный доход и маркировки товаров с арендаторами, с руководством рынка. Омбудсмен обсудит взаимодействие предпринимателей и контрольно-надзорных органов в ситуации избыточных проверок со стороны последних. Также Борис Титов планирует посещение мусорного полигона «Гусинобродский» и встречу с представителями новосибирского бизнеса – владельцами нестационарных торговых объектов.

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