Для едва созданных искусственных политических проектов выборы в Новосибирской области станут первой перед кампанией в Госдуму пробой «в деле». Где и зачем накануне большого избирательного цикла конструируются новые партии? Какие из «старых» еще «пригодятся» «Единой России», чтобы растягивать «нелояльные» голоса? Какие структуры переросли статус спойлерских? Читайте в материале «Континента Сибирь».

Где живые кандидаты?

Собеседники «Континента Сибирь», представляющие различные политические взгляды, и в том числе, входящие в обойму региональной власти, в неформальном разговоре не пытаются отрицать: в этом году выборы в Новосибирской области вновь разбавляет пул спойлеров. Старая технология выращивания проектов в кремлевских недрах прорабатывается накануне формирования очередного созыва Госдумы и рассчитана на сохранение общей расстановки политических сил. Речь о процентном соотношении между «основными» партиями, однако сильные позиции «Единой России» являются главным приоритетом.

До выборов в Заксобрание Новосибирской области допущены 10 партий. 5 из них получили регистрацию автоматически, так как у них уже есть представительство в региональном парламенте или в других депутатских советах региона (например, у «Родины»). Еще 5 политических структур проходили подписную кампанию.

Например, один из недавно рожденных проектов «Новые люди» (местное отделение зарегистрировано 08 мая 2020) принес в облизбирком 50 000 подписей, хотя за глаза хватило бы 20 000. А дальше возникают вопросы к качеству сбора: ни один из трех десятков кандидатов «Новых людей» по одномандатным округам в ЗС с подписной кампанией не справился. В горсовет регистрацию получили всего трое. Огромное количество уличной рекламы, склоняющей на разные лады слово «люди» и ни одного человека на плакатах. Региональный список ведет 23-летняя студентка из города Обь.

Член фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Александр Бурмистров в свободное от общественной нагрузки в горсовете время работает на избирательных кампаниях в различных регионах. Для него главный признак спойлерской структуры – «физическое отсутствие людей» на территории. «Есть какие-то плакаты, но не вижу регулярной истории общения с избирателями. Например, в Ленинском районе, на моем округе, живые кандидаты – только от «Единой России» и КПРФ. В Новосибирской области также физически существует партия ЛДПР, партия «Родина» точно есть», – рассуждает собеседник корреспондента «Континента Сибирь». Координатор регионального отделения ЛДПР Александр Щербак в свою очередь не согласен с оценкой Бурмистрова в отношении Ленинского района. «Основной принцип работы ЛДПР – это взаимодействие с избирателями не только в рамках предвыборных кампаний, что характерно для многих других партий, а постоянно, вне политических сезонов. Тот же принцип действует и для Ленинского района Новосибирска, доказательством чего являются сотни обращений жителей района в ЛДПР, которые переданы в том числе и на встречах с избирателями. Довольно забавно наблюдать, когда многочисленные баннеры и листовки воспринимаются горе-аналитиками как реальная работа с жителями города и области. Люди прекрасно понимают разницу между предвыборным хайпом и попытками изобразить работу на благо города и реальной помощью, которая не зависит от даты на странице календаря» – прокомментировал Щербак мнение депутата-политтехнолога.

Если оставлять за скобками вопрос качества, то количество подписей, собранных по крайней за «Новых людей», не так изумляет, если учесть, что партию возглавляет владелец компании Faberlic, где знают толк в сетевом маркетинге. Один из имеющих отношение к структурам регионального правительства собеседников «Континента Сибирь» даже отметил: как бы сетевые навыки ненароком не привели к излишку процентов на выборах в Госдуму. Источник «Континента Сибирь», представляющий областную власть, отмечает, что без участия административного ресурса все же подписи вряд ли были бы зарегистрированы.

Интересно, что на прошлой неделе правительство Новосибирской области опубликовало новость о «рабочей встрече» главы министерства региональной политики Игоря Яковлева с руководителем федерального штаба «Новых людей» Сергеем Малаховым. Заметок о встречах с представителями других партий накануне выборов на ресурсе областной администрации перед этими выборами не встречается. Хотя не секрет, что бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов, по совместительству глава «Партии Роста», приезжая в Новосибирск, посещает полпреда президента по СФО, губернатора Новосибирской области и его первого заместителя.

В публичной встрече представителя «Новых людей» с подчиненным губернатора Андрея Травникова, возглавляющего региональный список ЕР, можно увидеть демонстрацию лояльности партии власти к предвыборной конкуренции. Правда, трудно представить, что пресс-служба когда-то напишет о «рабочем визите» Алексея Навального к Игорю Яковлеву.

Звонки из Кремля

Политический консультант Александр Пожалов ставит «Новых людей» рядом с «Партией Роста», как проекты, которые Кремль на выборах в Госдуму отводит роль либерально-патриотичных партий для критически настроенной городской молодёжи, интеллигенции и предпринимателей. По его словам, такие структуры создаются для привлечения внимания новых избирателей, готовых голосовать за «Яблоко» или которым интересна «внесистемная» демократическая оппозиция. Также их задача не дать парламентской оппозиции набрать ситуативные голоса идейно чуждого для КПРФ и ЛДПР протестного среднего класса и интеллигенции – как в 2011, когда на думских выборах главным бенефициаром распада списка Прохорова в «Правом деле» стали «Справедливая Россия». «Реальная перспектива «Новых людей» сейчас в Новосибирской области – лишь познакомить избирателя с брендом. В целом по России их задача – опередить «Партию Роста» и другие малые партии и разубедить скептиков, считающих, что этот спойлерский проект Кремля для взыскательного либерально-демократического лагеря «не взлетит». Возможно, именно от «Новых людей», если они добьются успеха в 2020 году, в сложных одномандатных округах в Госдуму в 2021 году будут выдвигаться новые кандидаты власти, не желающие ассоциироваться с «Единой Россией»», – рассуждает политический эксперт.

Ветеран новосибирских выборов, ныне директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Иван Стариков был на недавнем съезде «Новых людей». Он рассказал «Континенту Сибирь», что рассматривает предложение войти в экспертный совет партии, но согласия пока не дал. По его словам, окончательное решение зависит от того, поспособствует ли он прекращению разговоров о спойлерстве проекта. «Я готов написать программу. Если они мои идеи поднимут на свои знамена, я буду категорически против утверждения, что это спойлер. Если они попытаются что-то изъять из моей программы, я буду первым, кто скажет: нет, эти спойлеры ухудшают политический ландшафт», – говорит Иван Стариков.

По информации «Континента Сибирь», «Новых людей» Игорь Яковлев принимал после звонка из администрации президента. Также Москва согласовывала встречу главы Новосибирской области Андрея Травникова и Захара Прилепина, который возглавляет и ведёт список в Новосибирской области еще одной новорожденной партии «За правду» (в реестр зарегистрированных новосибирское отделение внесено 30 апреля 2020 года).

Региональная «тройка» «За правду» получилась в основном столичной. Кроме известного писателя Захара Прилепина в ней состоит еще один москвич, редактор газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. На третьем месте новосибирский режиссер Петр Дикарев – руководитель местного отделения и соучредитель партии. По мнению Александра Пожалова, «номер два» и «номер три» в списке выглядят как попытка учесть специфику Новосибирска. С одной стороны, прослеживается игра на культурной повестке. С другой, возможен расчёт на то, что левопатриотический публицист Шурыгин в списке привлечет голоса тех, кто раньше поддерживал команду мэра-коммуниста.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Петр Дикарев отметил: партийное отделение в Новосибирской области – это всего 13 человек. Но он рассчитывает, что по итогам выборов Центральный комитет многим одобрит вступление в ряды «За правду» без долгого согласования, которое подразумевает Устав. «Мы не ставили себе цели становиться массовой партией, подобно ЕР или КПРФ. Но наш Устав предполагает большое количество сторонников, их у нас уже сотни. Наши сторонники есть в большинстве районов Новосибирской области: много в Искитимском, Венгеровском, очень активная ячейка в Краснообске. Динамика прослеживается каждый день. С началом избирательной кампании люди стали приходить не только в штаб, но и в наши палатки, общаются с волонтерами», – рассказывает соучредитель «За Правду».

Петр Дикарев считает, что обвинения в спойлерстве идут от тех, кому не удается получить регистрацию в Минюсте или пройти подписную кампанию. «Мы зарегистрировали отделение 30 апреля, можно сказать, запрыгнули в идущий к избирательной кампании поезд. Я уверен, что и для «Новых людей» в условиях коронавируса это не было легкой прогулкой. И у нас не было ощущения, что нам кто-то помогает. Те, кому не удалось, списывают свои недоработки на то, что нам «Кремль разрешил». Мы такой же кремлевский проект, как любая структура, которую зарегистрировало Министерство юстиции РФ. Мы легитимная партия, допущенная к выборам. А из Кремля я ни с кем до сих пор так и не знаком: не звонят, не пишут, никуда не зовут, занимаются своими делами», – резюмирует Петр Дикарев.

Партия для подстраховки

Безусловно, перед избирательным циклом происходит социологическая проработка электоральных настроений, политтехнологические группы в регионах изучают избирательский запрос. Как замечает Александр Бурмистров, если бы на фокус-группах эксперты услышали, что нужны свежие лица, то появилась бы партия «Свежие лица»: «Она бы и просуществовала до следующих выборов».

«Партия пенсионеров», которая также зарегистрировала своей список на региональные выборы, совсем не новичок на предвыборном поле. Создана еще в 1997 году, распалась и вновь собрана в 2012-м. В Новосибирской области структура находится в полукоматозном состоянии. Можно перечислить единицы мероприятий, в которых она заявляла о себе в последние годы. Справедливости ради, упомянем, что в митинге против повышения пенсионного возраста в 2018 году «Партия пенсионеров» поучаствовали. Но до этого и после – фактически тишина.

«Бывший председатель еще старой «Партии Пенсионеров» Валерий Гартунг (2004-2005 годы), сейчас депутат Госдумы от «Справедливой России», яростно выступил против пенсионной реформы. А нынешняя «Партия пенсионеров» что сделала?» – задается вопросом Иван Стариков.

В интервью, опубликованном накануне старта новосибирской избирательной кампании в информационном бюллетене «Партии пенсионеров», председатель регионального отделения Сергей Зимнухов отмечает: «к практической деятельности в Новосибирской области» структура приступила «совсем недавно». Может быть, все же партия однажды проявит себя…

Внимание наблюдателей «пенсионеры» обратили на себя парой кандидатов в списке. Например, в нем фигурирует бывший депутат горсовета Эдуард Кожемякин. Известный в прошлом новосибирский предприниматель недавно приехал в город из Сочи и предпринял робкую попытку вернуться в местную политику. Настолько робкую, что когда избирком «срезал» несколько его подписей, как самовыдвиженец он не стал пытаться отстоять регистрацию на выборы в городской Совет – смирился, что его имя осталось в общем списке «Партии пенсионеров» в Заксобрание.

Александр Пожалов ставит «пенсионеров» в число малых партий, за которые может голосовать умеренно лояльный избиратель – «избиратель, который поддерживает президента, но недоволен социально-экономической политикой власти или остро ощущает отдельные социальные проблемы и уже не готов голосовать за бренд «Единой России». С одной стороны, такие партии помогают власти удержать часть электората от перетока к ЛДПР или даже к КПРФ (недовольные пенсионеры) и тем самым подстраховаться от избыточного усиления ЛДПР и КПРФ, двух крупнейших партий парламентской оппозиции, по итогам выборов за счёт ситуативно недовольного избирателя. А голоса, отданные за такие партии, часто вообще «пропадают» (если они не прошли барьер 5%) и при распределении мандатов именно на региональных выборах работают на лишние мандаты для лидера – то есть «Единой России»», – отмечает политический консультант. В зависимости от представительства и политической ситуации в разных регионах, эксперт включает в группу таких партий «Родину», «За Правду» и отчасти «Зелёных».

«В «Единой России» существует устойчивое представление, что как только эти партии начинают яркую и серьёзную кампанию, да ещё в условиях кризиса, это повышает скорость оттока избирателей от самой ЕР. Поэтому технологи власти всегда пытаются строго дозировать их активность. Партия «Зелёные» сегодня не является ближайшим партнёром для администрации президента: там в этом году делают ставку на новую партию с похожим брендом – «Зелёная альтернатива»», – констатирует Пожалов.

Один из собеседников «Континента Сибирь» из региональной власти отмечает, что «Родина» действительно создавалась как проект, призванный уравновесить политический баланс. Есть мнение, что в общефедеральном масштабе ситуация не слишком изменилась. Но в Новосибирской области структура не выглядит спойлерской, по крайней мере, пока она прикрыта именем Вячеслава Илюхина.

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