Политик Алексей Навальный после срочной госпитализации в одну из омских больниц впал в кому. Он находится в реанимационном отделении, одна из официальных версий – токсикологическое отравление. Пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш уверена, что Навального отравили, причем умышленно.

Кира Ярмыш отметила у себя в Twitter, что когда они встретились в гостинице с Алексеем Навальным, тот чувствовал себя прекрасно. Командировка в Томске прошла совершенно спокойно, без эксцессов. Правда, о цели поездки в Сибирь говорить с прессой отказалась, сославшись на секретность информации.

Далее события разворачивались следующим образом: «Он (Навальный) сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой — я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет и потерял сознание. Решение об экстренной посадке самолета экипаж принял быстро. Я уверена, что это намеренное отправление. Год назад его отравили в спецприемнике. Я уверена, что сейчас повторилось то же самое. Другие симптомы, другой токсин, но для нас очевидно, что это было сделано намерено», — рассказала Ярмыш.

В Твиттере Киры Ярмыш сейчас идёт бурное обсуждение прецедента в Томске.

«Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет, — пишет пресс-секретарь. – А также отдельно хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько полицейских? Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК. Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких».

В том же Твиттере Киры Ярмыш размещена видеосъёмка, где заместитель главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко даёт небольшой комментарий журналистам.

«Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице, его состояние тяжёлое. Находится он на аппарате ИВЛ, состояние стабильное. В настоящее время мы рассматриваем несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. Проводятся меры диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований. Идут консультации врачей смежных специальностей, консилиумы так далее. В течение сегодняшнего дня мы точно определимся с диагнозом. Все, что требуется, проводится в полном объёме. Что касается реальной угрозы жизни, пока пациент не выписался из больницы, такая угроза всегда присутствует», — отметил Анатолий Калиниченко.

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