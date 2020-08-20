Кто стоит за успехом компании «Здравмедтех-Новосибирск»

Компании «Здравмедтех­-Новосибирск» в этом году исполняется 17 лет. В период угрозы пандемии она стала одним из крупных поставщиков одноразовых костюмов для врачей в Новосибирской области. Как происходило становление нового для России бизнеса, как формировалась команда одного из основных поставщиков одноразовой медицинской одежды и специализированных операционных комплектов на территории от Западной Сибири до Дальнего Востока — в материале «КС».

У истоков успешного предприятия всегда стоят люди, безгранично преданные своему делу, ответственные и любящие то, чем они занимаются. Одним из основателей новосибирской компании «Здравмедтех» Алексею Клевасову и Оксане Мурзиновой удалось сформировать команду, с которой они выстояли в трудные годы практически полного отсутствия сбыта продукции, которая смогла вывести предприятие в крупного поставщика одноразовых хирургических комплектов в России.

Одноразовая медицинская одежда и белье, в том числе одноразовые хирургические комплекты, сегодня находят все более широкое применение в медицинских учреждениях. Трудно представить, что еще каких­то 17 лет назад руководители клиник с сомнением относились к такому ноу­хау. Тем удивительнее, что в Новосибирске уже тогда нашлись люди, увидевшие будущее за одноразовыми материалами в хирургии, решились круто изменить профиль своей деятельности и заняться производством.

Эксперимент

История новосибирского предприятия «Здравмедтех» берет начало в 2003 году, когда во время проведения медицинской выставки на «Сибирской ярмарке» Никита Тов, в то время начальник департамента здравоохранения Новосибирской области, обратил внимание руководителя фирмы «Сибфарм», занимающейся продажей медикаментов, Алексея Клевасова на компанию «Здравмедтех­-Екатеринбург». На выставке были представлены образцы одноразовых халатов, бахил и других изделий для медперсонала. В то время для России это было практически в диковинку. Хирургические клиники использовали хлопчатобумажное белье и одежду, для стирки которых при каждом медучреждении работала прачечная. Никита Тов выразил пожелание, хорошо бы в Новосибирске создать подобное производство.

Тема одноразовых изделий для медицины заинтересовала. Компания, которая раньше занималась оптовыми поставками медикаментов, погрузилась в новую для себя сферу. Сотрудники изучили международный и отечественный опыт. «Честно говоря, производство, которое на тот момент располагалось в детском саду на площади не более 500 квадратных метров, нам не понравилось. Но, несмотря на стесненные условия труда, предприятие выпускало современные изделия однократного применения для операционных и родовспоможения. И мы увидели, что за этими технологиями будущее», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ООО «Здравмедтех-­Новосибирск» Алексей Клевасов.

И тогда решились на эксперимент. Так как одноразовые одежду и белье необходимо было стерилизовать, помещение для будущей фабрики искали рядом с Институтом ядерной физики в новосибирском Академгородке. Ученые института разработали новый метод ионизирующего излучения, который позволяет стерилизовать изделия прямо в упаковке.

Нужное помещение нашлось в Бердске. В 2003 году Алексей Клевасов и Оксана Мурзинова арендовали здание площадью 950 кв. метров, в котором раньше располагалось конструкторское бюро завода АО «Сиббиофарм». Помещение пять лет стояло бесхозным, и, как следствие, обветшало — с потолка и стен свисали оборванные провода, трубы отопления лопнули. Капитальный ремонт здания сделали в счет аренды. Главный врач Бердской центральной районной больницы, с которым Алексей Клевасов учился в Новосибирском медицинском университете, пошел им навстречу и разрешил провести подбор персонала будущей фабрики прямо у себя в приемной. Набрали около 20 человек — швей, раскройщиков, упаковщиков и других.

«Первое время мы работали на чистом энтузиазме, — рассказала «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора ООО «Здравмедтех­-Новосибирск» Оксана Мурзинова. — Мы хотели шить не только одноразовую одежду, но пойти дальше и изготавливать комплекты для хирургических операций. Все нужно было разработать самостоятельно, начиная от подбора материалов до построения лекал, отработки технологий. Мы договаривались с хирургическими клиниками, чтобы нас пустили в операционные во время хирургического вмешательства, где мы записывали последовательность действий операционных сестер и хирургов. Это было очень интересное и трудное время — осваивать производство с нуля».

Остались те, кто верил

В мае 2005 года на фабрику пришла молодой технолог Ирина Серебрякова. Именно ей предстояло создать первые технологические карты, обучить людей правильным приемам организации рабочего места, наладить структуру движения полуфабрикатов от начала до выхода продукции и многое другое. «Мы учились у наших коллег, входивших в российскую ассоциацию «Здравмедтехов». Перенимали их опыт, развивали, придумывали что­то свое, находили новое оборудование», — рассказала директор производства ООО «Здравмедтех-­Новосибирск» Ирина Серебрякова.

Фабрика работала, но сбыта не было. Первые пять лет, по словам Алексея Клевасова, приходилось убеждать врачей в том, что использовать одноразовую одежду, белье, хирургические комплекты намного выгоднее, удобнее и безопаснее. «Я встречался со своими однокурсниками, которые к тому времени уже были главными врачами. А они — ни в какую. Медицина достаточно консервативна. Наш основной заказчик — это больницы. У них были свои автоклавы, прачечные, где все стирали сами. Например. МНТК «Микрохирургия глаза», казалось бы, современная клиника. А ее директор Валерий Черных говорил мне: «Куда я дену прачечную? У меня там люди работают». Иногда опускались руки, и хотелось закрыть производство, потому что первые три года мы работали в основном в убыток», — вспоминает сегодня гендиректор предприятия.

«Это было сложное время для нас. Продукция лежала на складе. Мы занимали деньги, чтобы платить зарплату сотрудникам. Кто­то не выдерживал и уходил. Но основной костяк остался. Те, кто верил, что будущее за одноразовыми изделиями в медицине», — описывает ситуацию Оксана Мурзинова.

Первопроходцы

Перелом произошел в 2006 году, когда Минздрав России издал приказ об обязательном использовании одноразовых акушерских комплектов. Сначала родильные дома, а за ними и другие хирургические клиники стали переходить на одноразовые изделия.

В это время фабрика готовилась сделать новый рывок — перейти от изготовления одноразовой одежды к хирургическим комплектам. «В 2006 году мы начали осваивать новую технологию создания хирургических простыней для операционных, — рассказывает Ирина Серебрякова. — Стали изучать продукцию уважаемых производителей, таких как немецкая компания HARTMANN, шведская Mölnlycke Health Care и других, применение липких слоев, фиксаторов, карманов полиэтиленовых — для того, чтобы создать собственные комплекты, удовлетворяющие запросы наших хирургов».

Хирургический одноразовый комплект для высокотехнологичных операций — довольно мудреное изделие. Он содержит простыню с карманами для отходов, стекания жидкости и инструментов, чехол для накрытия инструментального стола. Он может быть укрывной с пеленкой и без, с фиксаторами и без и так далее. Это направление стало профилирующим на долгие годы.

«Это был совершенно новый шаг в развитии нашей фабрики, — говорит Ирина Серебрякова. — Сшить одноразовую одежду несложно. А создать комплект на хорошем уровне, выполнить его по индивидуальным заказам для каждой клиники требует большого мастерства. Стали появляться новые материалы, о которых мы даже не мечтали, класса комфорт, которые дышат, впитывают и при этом имеют барьерные свойства».

«Здравмедтех­-Новосибирск» в производстве ассортимента одноразовых хирургических комплектов был, можно сказать, первопроходцем. На внедрение в серийное производство некоторых из них уходили годы. Например, только на разработку хирургических комплектов для детской хирургии ушло три года. На НИОКР для них предприятию выделили из федерального бюджета 16 млн рублей и еще 3 млн — медуниверситету. «Мы разрабатываем изделия и по просьбе хирургов. Так, главный врач ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России Джамиль Рзаев попросил нас сделать материал, который бы выдерживал 12­часовые операции, — рассказывает Алексей Клевасов. — Мы много экспериментировали, но выполнили заказ».

В 2005 году еще студенткой на фабрику пришла работать Оксана Валиуллина. Начинала швеей. Да так и осталась. За эти годы она выросла до главного технолога ООО «Здравмедтех-­Новосибирск». «Я никогда не думала, что буду работать на предприятии, связанном с медициной, — рассказывает Оксана Валиуллина. — Время для предприятия было непростое, но меня не волновала даже зарплата. Мне нравилось и до сих пор нравится то, чем мы занимаемся. Мы решали сложные задачи, а это всегда захватывает, не дает расслабиться. В разработке хирургического комплекта нет мелочей. Когда мы присутствовали во время операций, то видели, что у сестры, у хирурга каждая секунда на счету. Важно все, даже то, сколько времени занимает вскрытие упаковки. Мы понимали, что если сделаем ошибку, это может повлиять на ход операции. Основываясь на этом знании, разрабатывали технологии. Мы придумали свою бесшовную технологию путем склеивания ультразвуком, медицинским скотчем, чтобы все швы были непромокаемые. Чтобы была стопроцентная защита хирурга от пациента и пациента от инфекции. В России в то время не было аналогов этих изделий».

Большие скорости

В 2011 году фабрика выкупила арендуемое здание, а в 2014 году начала его перестройку. «Мы строили без остановки производства, — вспоминает Оксана Мурзинова. — Сначала сделали пристройку нового помещения, перевели туда персонал, а потом перестроили старое здание. Часть предприятия перенесли в Искитим. Так из 300 наших сотрудников 150 оказалось из Искитима, сегодня возим их в Бердск на автобусе».

Такая забота о сотрудниках вполне объяснима. Найти квалифицированных швей, по словам Ирины Серебряковой, очень сложно. Специфика швейного производства — высокие скорости, которые нарабатываются годами. В этом году в период угрозы пандемии, когда объемы производства одноразовых масок, защитных костюмов на «Здравмедтехе» возросли в разы, и региональный минпромторг подключил к выполнению областного заказа швейные предприятия области, производительность «Здравмедтеха», по словам сотрудников компании, никто не мог повторить. «Наши швеи годами совершенствовались. Они абсолютно проникли в процесс, который доведен до автоматизма. Их работа отличается от работы ателье или на фабрике по пошиву женской одежды. Здесь нужны высокая концентрация, ритмичность, последовательность. Не все выдерживают. Остаются те, кто может работать на скорости», — говорит Ирина Серебрякова.

«Было приятно, когда на праздновании 15­летнего юбилея фабрики в 2018 году медсестры, приехавшие поздравить нас, сказали, что уже не могут обходиться без одноразовых комплектов. Ведь это дает минимизацию риска послеоперационных осложнений, что очень сильно ускоряет процесс выздоровления. Пациент накрыт, как игрушечка, хирург режет по операционной пленке. Кровь не льется на пол. Работать стало комфортнее. Это признание дорогого стоит», — отметила Ирина Серебрякова.

В настоящее время компания сотрудничает с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина», ФГБУ «Научно­исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна», МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова, Иркутским научным центром хирургии и травматологии, Хабаровским центром сердечно­сосудистой хирургии и другими учреждениями во многих регионах России.

Не хуже китайцев

За эти годы значительно изменилась производственная база предприятия. «Здравмедтех­-Новосибирск» вложил около 25 млн руб. в закупку новейшего оборудования. В первую очередь, это автоматический раскройно­настилочный комплекс стоимостью более 13 млн рублей. По словам Алексея Клевасова, комплекс значительно улучшил качество кроя, а швейный цех в целом заметно увеличил производительность. В числе других приобретений — вакуумно­упаковочная машина, машина по производству и укладке простыней, автомат по изготовлению бахил.

В декабре 2015 года на предприятие механиком пришел Виктор Демьянов. Сегодня он — главный механик. Сотрудники «Здравмедтеха» называют его «наш Кулибин». Виктор с детства любит работать, как он говорит, «с железками». В 10 лет в первый раз сделал капитальный ремонт двигателя легкого автомобиля. На фабрике с ее многочисленным оборудованием ему есть где развернуться. Так, до появления Виктора Демьянова на производстве «Здравмедтех» закупал бейку для окантовки халатов в Москве. Механик придумал машину для нарезки бейки. «Мы поддерживаем все его инициативы», — говорит Оксана Мурзинова.

Во время экстренного спроса на одноразовые маски, начавшегося в связи с известными событиями в марте этого года, Виктор Демьянов сумел перестроить автомат по изготовлению бахил на производство масок. «Ждать поставки специального автомата нужно было где­то полгода, — рассказывает главный механик. — Подумал, прикинул, что мы не тупее китайцев, предложил руководству сделать самим.

Дополнительное оборудование заказывали, например, точные детали — в «Вильде Механикс», что­то сам делал. В итоге через два месяца мы запустили автомат по изготовлению масок. Сама переделка заняла недели две, остальное время ждали изготовления нужных деталей. Теперь наша машина может выпускать и бахилы, и маски».

Юбилей

Одна из примет успешного производства — это семейные династии. На «Здравмедтехе­Новосибирск» их уже несколько. Здесь ценят каждого сотрудника. Фотографии лучших людей предприятия встречают вас на проходной фабрики.

«Мне сложно представить, добились бы мы успеха без слаженной команды. Качество производства на нашей фабрике зависит от каждого работника. Мы все — винтики одного большого механизма. И я благодарен нашей команде за ответственный и творческий подход к задачам, которые стоят перед нашей компанией», — говорит сегодня Алексей Клевасов.

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