Школы и дороги Новосибирска традиционно становятся одними из самых частых тем наказов избирателей депутатам. 18 августа депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бестужев и депутат Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) Вениамин Пак вместе с представителями районной администрацией провели выездное совещание по выполнению наказов в Кировском районе Новосибирска — были проконтролированы ремонт дороги-дублера улицы Петухова и пищеблока школы № 134.

Горячее питание — в новой столовой

С 1 сентября во всех средних общеобразовательных школах Новосибирска, как и по всей России, бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены ученики с 1-го по 4-й класс. Накануне нового учебного года школы города готовятся к нововведению и доводят свои пищеблоки до необходимых требований. Не стала исключением и школа № 134 в Кировском районе Новосибирска. Здесь, по наказу депутатам, к осени завершат капитальный ремонт столовой и кухни. Общий объем средств, направленных на обновление пищеблока, составил 7 млн рублей.

«Проблема устаревшего пищеблока стала особенно актуальна в связи с новыми правилами питания и тем, что в нашей школе значительно увеличится число детей, которые будут получать горячие обеды. Поэтому родительская общественность вместе с депутатами обратилась в департамент образования администрации города за выделением средств для ремонта пищеблока и покупки новой техники», — рассказала директор школы № 134 Галина Ерисова.

По словам директора, рабочий проект ремонта пищеблока был готов уже в апреле текущего года. На выделенные городом средства были проведены аукционы и выбраны подрядчики. Более 4 млн рублей было потрачено на строительные работы.

В ходе ремонта провели облицовку плиткой помещения столовой, заменили всю электрику, сантехнику, установили новые системы водоснабжения и пожарной сигнализации. Важно и то, что в столовой наконец-то появилась вентиляция, функцию которой до ремонта выполняли открытые окна.

Кроме того, около 2 млн рублей было выделено школе на приобретение современного кухонного оборудования взамен старого, которое давно отслужило свой срок и устарело не только технически, но и морально.

«Старая посудомоечная машина занимала половину комнаты. Новая намного компактнее и выполняет тот же объем работы не за полчаса, а за три минуты. Все остальное оборудование тоже заменили на новое, современное — электропечи, индукционные плиты, холодильники. Я благодарна нашим депутатам, никогда наши просьбы не остаются без внимания», — рассказала подробности директор школы.

По мнению депутата Законодательного собрания Новосибирской области Вениамина Пака, новый школьный пищеблок — пример слаженной работы власти, общественности и депутатов, что и обеспечило выполнение очень важного для Затулинского микрорайона наказа.

«Этот наказ — прекрасный пример совместной работы родителей, педагогического коллектива, директора, депутатов городского Совета и Законодательного собрания, администрации. Таким общим трудом этот наказ был выполнен. И с 1 сентября дети будут не только учиться, но и качественно питаться в очень хороших условиях», — отметил Вениамин Пак.

Депутат напомнил о том, что потребность в обновлении школьной столовой была сформулирована в наказе депутатам еще в 2015 году, но только сейчас появилась финансовая возможность его выполнить. Помимо ремонта столовой, сегодня в школе № 134 завершается полная замена окон. Эта работа также проводится по наказу депутатам.

«Люди должны дышать полной грудью»

В августе этого года в Кировском районе Новосибирска реализован еще один важный наказ жителей депутатам — ремонт проезжей части на улице «малая Петухова». Это дублер улицы Петухова — одной из главных магистралей левобережья Новосибирска. «В Кировском районе сложилась сложная транспортная ситуация — жители Затулинки меня поймут. Малая улица, параллельная Петухова, стала уже практически магистральной дорогой и была так разбита, что можно сказать, тут и дороги-то не было. Но благодаря содействию администрации Кировского района и профильного департамента мэрии, работе подрядчика нам за короткий срок удалось исправить ситуацию. Теперь здесь можно проехать, не боясь за свой автомобиль», — рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев.

Всего по наказу жителей было отремонтировано 6,5 тыс. квадратных метров проезжей части между домами по адресам: ул. Петухова, 104 и ул. Петухова, 122. На выполнение наказа потрачено более 5 млн рублей. Подрядчику удалось завершить ремонт дороги в течение недели, несмотря на то, что уровень разрушения проезжей части заставил строителей частично пересмотреть ход работ.

«Пришлось дважды укладывать покрытие. Сначала мы сделали выравнивающий слой, затем — основной. Поработали на одну рабочую смену дольше. Плюс ко всему, на участке очень большое движение, и пришлось немного создать пробки. Радует, что люди с пониманием относились к этому, ведь дополнительно работать в ночное время из-за близости жилых домов мы не могли», — рассказал директор дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров.

Как заметил Александр Бестужев, теперь важно, чтобы сами автомобилисты соблюдали правила дорожного движения и не нарушали скоростной режим на новом участке, где всегда очень высокий трафик пешеходов. При этом депутат подчеркнул, что многие проблемы улично-дорожной сети в Кировском районе еще только предстоит решить.

«Вопрос транспортных развязок в Кировском районе сегодня поднимается на уровне губернатора. Мы говорим о том, что району требуется больше пространства. Нужна целая программа обновления дорожной сети в Кировском районе. Люди должны дышать полной грудью, без пробок заезжая и выезжая из нашего района. И я вижу это важнейшей задачей для всех депутатов и себя лично, и мы должны в ближайшие годы решить этот вопрос», — пообещал Александр Бестужев.

Отметим, что в настоящее время с Затулинки существует два выезда в сторону центра — через винаповский мост и площадь Сибиряков-Гвардейцев, но они, по мнению депутатов и самих жителей, уже давно не справляются с потоком машин. Много вопросов у автомобилистов вызывает и организация развязок на площади Кирова и Советском шоссе. По инициативе депутатов и жителей при поддержке губернатора разрабатывается целая программа по решению транспортного вопроса. Уже сейчас ведется строительство дороги к новым жилмассивам от перекрестка Петухова и Советского шоссе.

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