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Предприниматель, учредитель ООО «Электронный сервис»
Cооснователь коммуникационного агентства ZERNO AGENCY
Директор ФГУП «УЭВ»
Академик, бывший ректор НГУ, председатель совета по развитию ННЦ
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