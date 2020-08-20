В томскую Думу нового созыва 13 сентября пройдут выборы по смешанной системе. Десять парламентариев будут избраны по партийным спискам, еще двадцать семь – по одномандатным округам. В общей сложности избиркомом зарегистрировано семь политических партий.

Как и положено в преддверии выборов, в начале этой недели в избирком начали поступать первые классические жалобы во время борьбы за депутатские мандаты. Как правило, это претензии о возможном подкупе электората. В данном случае цена вопроса – чай, шариковые ручки и другие не очень ценные с точки зрения материальной ценности вещи. Что, однако, не помешало составить заявление и прецеденте и передать его в правоохранительные органы.

«Якобы одна партия раздает определенные материальные ценности — чай, ручку, другие вещи. Мы направили эти предметы в правоохранительные органы, чтобы они устанавливали — так это или нет. Партия заявляет, что она этим не занимается. Правоохранительные органы будут устанавливать — кто раздавал, по чьему поручению. Разные ситуации могут быть, возможны и провокации, тоже нельзя исключать», — прокомментировал ситуацию глава томского избиркома Виктор Тищенко.

Какая именно партия занимается раздачей бесплатного чая и ручек — не разглашается.

Также Тищенко отметил, что есть жалобы на нарушения в сфере СМИ. По одной из них уже принято решение привлечь к административной ответственности главного редактора одной из скандальных томских газет. Еще одно дело в отношении электронного средства массовой информации находится на рассмотрении.

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