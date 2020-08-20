«Единая Россия» продолжает обсуждать приоритеты, которые станут основой предвыборной программы партии. В ходе мероприятия, прошедшего в Биотехнопарке в середине августа, шла речь о поддержке малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, о развитии самозанятости.

Напомним, что Биотехнопарк в Кольцово — один из первых в регионе перепрофилировал свою деятельность в непростых условиях пандемии коронавируса. Как рассказал в ходе дискуссии председатель Совета директоров технопарка и председатель общественного совета партпроекта «Локомотивы Роста» Глеб Поповцев, в лабораториях Биотехнопарка оперативно начали производить антисептические средства и делать исследования крови на ковид. Поэтому это место не случайно было выбрано для размещения тематической площадки «Эффективная экономика – благосостояние жителей». Единороссы продолжают обсуждать актуальные вопросы, которые станут основой предвыборной программы.

Стоит отметить, что в Новосибирской области уже прошли две дискуссионные площадки, на которых рассматривались приоритеты программы партии: «Комфортная среда – качество жизни» и «Главное – человек».

Глеб Поповцев, депутат – единоросс Законодательного собрания Новосибирской области считает, что беседа с предпринимательским сообществом получилась созидательной и все предложения, которые были озвучены в дискуссиях – будут учтены. «Пандемия в нашей жизни случилась впервые и что с этим делать – никто не знал. Все это сильно отразилось на экономике – закрылись предприятия, многие из которых до сих пор не работают. В условиях постепенного снятия ограничений и выхода из кризиса надо понимать, какие ориентиры мы должны ставить перед предпринимателями и бизнесом, что ожидать дальше и какая помощь необходима сейчас. Поэтому такие дискуссионные площадки очень своевременны. Сегодня мы получили обратную связь и интересные предложения, такие как, например, создать реестр предприятий 90-х, которые могли бы делиться опытом: как они прошли все кризисы и не только остались на плаву, но и стали лидерами. Такая информация будет ориентиром для малых и средних форм предпринимательства, которые из-за пандемии, находятся в растерянности», – пояснил депутат.

В свою очередь Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, член регионального политсовета «Единой России» отметил, что в сравнении с другими регионами, в Новосибирской области уже весной были сделаны серьезные шаги относительно поддержки предпринимательства со стороны правительства. В апреле губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников разрешил строительным предприятиям возобновить работу.

«Никакого открытия строительного бизнеса или парикмахерских в других регионах не было. В Новосибирской области в этом отношении был предпринят серьезный шаг. Вот поэтому правительству удалось сохранить 75% экономики Новосибирской области. Важно было находить верные решения и помогать предпринимательству. Считаю, что вся эта ситуация с пандемией показала, что бизнес нуждается в серьезной законодательной доработке», – отметил Николай Мамулат.

Как один из примеров поддержки предпринимательства на уровне правительства – предприятие «Дефлайн», которое сменило профиль во время пандемии и освоило выпуск средств индивидуальной защиты. По словам коммерческого директора Александра Нарымского уже в середине марта, когда был введен режим самоизоляции, продажи на предприятии упали в три раза. «Мы просто не были к этому не готовы, у нас не было финансовой подушки, каких-то запасов, но была аренда, кредиты и штат сотрудников, за которых мы несли ответственность. Мы стали думать, как выйти из этой ситуации без увольнений. В это время в регионе возник дефицит средств индивидуальной защиты и стандартные предприятия, которые занимались этим, не справлялись с спросом. Министерство промышленности Новосибирской области как раз искало предприятие, которое могло оперативно переквалифицироваться и освоить выпуск этой продукции. Так мы приняли верное решение начать производство защитных масок», – рассказал предприниматель.

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