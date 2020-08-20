Ольга Кобякова больше не является ректором сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), сообщается на официальном сайте администрации Томской области. Чиновница от здравоохранения занимала этот пост в течение последних пяти лет. Причина ухода – должностное повышение.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации Томской области, Ольга Сергеевна заняла почётную должность главы Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения минздрава России. Она переехала в Москву и 19 августа приступила к новым обязанностям. Исполнять обязанности сибирского медицинского вуза в Томске временно будет доктор медицинских наук Евгений Куликов.

«Вся моя профессиональная жизнь связана с системой здравоохранения Томской области и Сибирским государственным медицинским университетом. Я благодарна региону и людям, которые здесь живут, всем своим коллегам, учителям, друзьям. Я всегда буду сибирячкой, томичкой и постараюсь и дальше приносить пользу родному региону», — говорится в официальном сообщении от Ольги Кобяковой на сайте областной администрации.

Евгений Куликов работает в вузе десять последних лет, в 2018 году заслужил должность проректора. Доктор медицинских наук умеет работать в режиме многозадачности и совмещать преподавательскую, научную и управленческую деятельности без ущерба для какой-либо из них. Официальные выборы ректора состоятся в следующем году.

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