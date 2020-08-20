Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) опубликовал сравнительные данные по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах. Они приводятся по состоянию на 18 августа. В статистике учитывается процент выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО.

ТОП-3 регионов РФ с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса формируют Пензенская область (95%), с которой делит позицию Тюменская область (также 95%), далее идут Кабардино-Балкария (94%) и Чукотский автономный округ, в которых от коронавируса выздоровели уже по 94% пациентов.

В общероссийский ТОП-25 по доле выздоровевших от COVID-19 теперь входят три региона СФО: Хакасия (8-е место), Тыва (14-е место) и Новосибирская область (21-е место).

Число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 18 августа составляет 51 (их стало больше на 5). Таких регионов уже две трети. Это наиболее благополучные территории. В их числе, как и ранее — Новосибирская область, Красноярский и Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.

Еще в 21 регионах РФ процент выздоровевших колеблется от 71 до 80%. Их стало меньше на 5. Сюда входят Иркутская, Омская и Томская области.

12 регионов России (меньше на 1, чем по состоянию на 11 августа) входят в группу с показателем числа выздоровевших — от 35 до 70%. Среди них — Кузбасс. Сюда также попали регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО, замыкающий общий рейтинг территорий — здесь всего 35% излечившихся от COVID-19, Сахалинская область (56%) и Саратовская область (63%).

В СФО доля выздоровевших повысилась до 80%. Округ находится на 5-м месте среди всех федеральных округов. Лидирует по этому показателю Уральский округ, здесь доля выздоровевших равняется 84%, что на 4% превосходит общероссийский (80%).

Всего в России выздоровело 742 628 человек.

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