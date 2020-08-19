В Краснообске с рабочим визитом побывал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Цель поездки – проверка работы по строительству и реконструкции важнейших социальных объектов. «Три кита», на которых держится инфраструктура посёлка – это школа, ледовая арена и больница.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой площадкой, залитой искусственным льдом – один из самых сложных объектов среди

социальных долгостроев региона. Фундамент здания строители заложили еще восемь лет назад, в 2014 году работы пришлось заморозить и по поручению губернатора возобновить только в 2018 году.

«В 2018 году я пообещал жителям Краснообска решить три важных вопроса: построить новую школу, завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и провести работы по реконструкции поликлиники. Из двух крупных объектов два — школу и ФОК — мы сдаем уже 10 сентября. Уже видна финишная прямая решения этих вопросов», — отметил Андрей Травников.

Общая площадь нового ледового поля составляет 28х56 метров. Здесь будут заниматься спортом профессиональные фигуристы, хоккеисты и просто любители покататься на коньках. Зрительный зал рассчитан на 160 мест. Имеется фитнес-зал, разминочный зал, кабинеты для тренеров, администрации и обслуживающего персона, прокат коньков для всех желающих. Как только объект будет принят в эксплуатацию, здесь откроется Школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Ледовая площадка сможет принять и местный хоккейный клуб «Колосс». Сегодня здесь тренируется порядка двухсот детей и подростков.

Продолжается масштабная реконструкция поликлиники ЦРБ, начавшаяся в прошлом году. В 2019 в рамках национального проекта «Здравоохранение» был проведён ремонт детской поликлиники и входной группы взрослой поликлиники ЦРБ.

Глава региона оценил качество проведенных работ, обсудил с администрацией медучреждения позитивные изменения в работе поликлиники.

«Проведение капремонта позволило не только создать комфортные условия для пациентов, но и снизить нагрузку на врачей, сократить очереди. Конечно, проведенная работа не исключает строительства ещё одного корпуса. Такая возможность есть: стартует новая федеральная программа по модернизации первичного медицинского звена. Строительство поликлиники заявлено. Наша задача с депутатами — добиться, чтобы она попала в первый этап реализации, который начинается 1 января 2021 года», — сказал он.

Губернатор обозначил задачу № 1: разработку проектно-сметной документации (ПСД) по приоритетным объектам и резервирование в региональной казне бюджетных средств на строительство нового объекта.

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