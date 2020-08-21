Никита Мельников покинул пост СЕО группы компаний «Трево» («Трево Девелопмент», «Шемрок Restopub», «Сибирский грузовой терминал», сеть «Кофемолка») и занялся собственными проектами. Информацию об этом сообщил сам бизнесмен.

Как пояснил Никита Мельников, свой долг в семье (главой группы компаний «Трево» является его дядя — Владимир Истигечев) он выполнил, построив и успешно запустив бизнес «Трево» с нуля, набрав людей и отрегулировав все бизнес-процессы. Сама же сфера девелопмента не является предметом его интересов.

«Я благодарен своей семье за доверие и возможность учиться и развиваться, это был великолепный опыт. Но меня по-настоящему, что называется, «драйвит» маркетинг и реклама, а также практики осознанности, с которыми знаком порядка 10 лет», — пояснил Никита Мельников.

Желание строить собственную предпринимательскую деятельность и положительная обратная связь по результатам марафона «Будь успешным, медитируй!» для бизнесменов клуба Level UP, резидентом которого он является, подтолкнули Никиту Мельникова заняться развитием собственных проектов. Он стал управляющим партнером коммуникационного агентства «Дела» с представительствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Агентство занимается разработкой рекламных кампаний, продакшном, нестандартными креативными коммуникациями, веб-разработкой, брендингом и айдентикой. Помимо этого, Никита Мельников начал заниматься брокериджем (покупкой и продажей коммерческой недвижимости в Екатеринбурге и Новосибирске), а также инвестирует в стартап по производству одежды. Он также остается амбассадором Novikov School и осенью планирует читать лекции о том, как делать правильный брендинг и креативную концепцию ресторанов.

Сейчас совместно с компанией HYLS (марафон йоги и здорового образа жизни) Никита Мельников разрабатывает онлайн платформу двухступенчатого марафона осознанности в предпринимательской и топ-менеджерской среде. «В России бизнес только начинает уделять внимание практикам осознанности, тогда как в компаниях Кремниевой долины они давно внедрены. Это Apple, Google, Nike, Facebook, Ford, Starbucks, Yahoo и Kaspersky lab. А Стив Джобс, Билл Гейтс, Джек Дорси, Джефф Вейнер, Ларри Пейдж и Сергей Брин, Павел Дуров и другие успешные бизнесмены использовали и используют так называемые инструменты Mindfulness в повседневной жизни», — пояснил Никита Мельников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.