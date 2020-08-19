Охота на водоплавающую и боровую дичь в Новосибирской области откроется на неделю раньше

Соответствующее распоряжение правительства региона сегодня появилось на официальном сайте ведомства. Таким образом, сезон откроется не в начале сентября, как планировалось, а уже в конце августа.

Указанные меры связаны с увеличением численности водоплавающей и боровой птицы в области. Власти поддержали и эксперты в сфере охотничьего хозяйства и звероводства.

К боровой дичи традиционно относят глухарей, рябчиков, тетеревов, вальдшнепов и белую куропаткк. К водоплавающей – диких гусей, лысух, уток-нырков, уток-чирков, шилохвость и др. Таким образом, сезон охоты на водоплавающую дичь начнется 29 августа и продлится до 15 ноября. Сроки охоты на боровую дичь продлятся до 31 января 2021 года.

Стоит отметить, что на сегодня в Новосибирской области имеется более ста охотничьих хозяйств, имеющие разрешение на предоставления услуг в сфере организации охоты.

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