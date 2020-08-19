Алтайская компания «Сибагротранс» подала жалобу в УФАС по Новосибирской области на предмет законности проведения закупки. Владелец предприятия Сергей Белкин считает, что проектно-сметная документация размещена заказчиком не в полном объёме. Информация о прецеденте появилась сегодня на официальном портале госзакупок.

В результате новосибирское управление ФАС приостановило процедуру аукциона на выбор исполнителя заказа. Речь идёт о строительстве нового культурно-досугового центра в курортном поселке Озеро-Карачи. Последний, в свою очередь входит в часть крупного туристического объекта «Озерный кластер», расположенный недалеко от Новосибирска. В официальном сообщении отмечается, что все действия по выбору исполнителя заказа остановлено по «требованию контрольного органа».

Напомним, в начале месяца управление капитального строительства Новосибирской области сделало официальное объявление об аукционе на поиск подрядчика для строительства культурно-досугового центра на улице Школьная, 58/1 курортного поселка Озеро-Карачи. Сумма контракта на 7 августа 2020 года составляла 286,8 млн рублей, и эти средства обещала предоставить областная казна. Окончание работ планировалось на конец 2022 года. Однако ни одна компания вплоть до 18 августа не высказала желания принять участие в объявленном официальном мероприятии, и аукцион был признан несостоявшимся.

Сразу после прецедента директор компании «Сибагротранс» Сергей Белкин подал официальную жалобу на действия чиновников. Он отметил в своем заявлении, что управление не разместило проектно-сметную документацию в полном объеме. Из-за чего участники фактически были лишены возможности формирования обоснованного предложения со своей стороны.

Напомним, что инвестпроект «Озерный кластер» реализуется с 2013 года. Его главная цель – создание санаторного комплекса, в основе которого лежат природные лечебные факторы: озеро Карачи славится лечебной грязью. На развитие курорта было утверждено федеральное финансирование в общем размере более 1 млрд рублей.

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