Представители законодательной и исполнительной власти продолжают публиковать свои доходы. Согласно декларации временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, он за прошлый год сумел увеличить доход более, чем на миллион по сравнению с 2018 годом. Таким образом, личная казна Кобзева составила 10 839 000 рублей.

Из недвижимости глава региона владеет земельным участком, квартирой и долей в размере 1/2 в квартире площадью 47,5 кв. м, а также гаражом и долей в ещё одном. Что касается авто, то у чиновника в декларации указан только ВАЗ-21093, у супруги — BMW X6 2011 года выпуска, а также четыре квартиры, дом, два гаража, три земельных участка и одно нежилое помещение. Согласно декларации, ее доход составил ноль рублей.

В пользовании Игоря Кобзева в прошлом году находилось: квартира общей площадью – 115, 9 квадратов, жилой дом, площадью в два с половиной раза больше, номер в гостинице, два земельных надела и нежилое помещение. Всё имущество находится на территории РФ.

Напомним, что заработок губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2019 год составил чуть более 6 млн рублей, его супруги – около 47 тыс. рублей.

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