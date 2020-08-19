Начиная с пятого класса, томские школьники частично перейдут на онлайн-уроки. Такую рекомендацию общеобразовательные учреждения получили от региональных властей. Ученики начальных классов – единственные, кто будет учиться в традиционном формате.

Эта информация актуальна на 19 августа, окончательное решение будет принято непосредственно перед Днём знаний, с учётом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам начальника департамента образования Томска Ольги Васильевой каждая школа будет формировать расписание уроков самостоятельно. Главное – не дать выпасть из очного графика самым маленьким ученикам с 1 по 4 классы.

«Необходимо минимизировать количество онлайн-уроков в 5-6 классах. С 7 по 11 класс мы предполагаем, что обучение будет идти очно – если фрагментарно будут какие-то встраиваться отдельные предметы или будет вестись их чередование через неделю в дистанционном формате, то это определяет учреждение», — поделилась с журналистами на пресс-конференции Васильева.

Также она отметила, что в томских школах будут функционировать, как и ранее, две основные смены – первая и вторая, за небольшим исключением. В девяти общеобразовательных учреждениях останется только первая. Глава департамента напомнила, что в каждой школе планируется открыть не менее трёх входов, для минимизации распространения коронавируса, а каждый класс получит свой кабинет. То есть, не дети будут перемещаться по разным классам, а учителей обяжут ходить на уроки.

Напомним, что управление Роспотребнадзора по Томской области разработало новые правила во время пребывания детей в школах в 2020 году.

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