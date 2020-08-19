Депутаты-единороссы добились исполнения дорогостоящих наказов на ремонт в школе и восстановление проблемного участка магистральной улицы в Кировском районе.

В Кировском районе Новосибирска завершился капитальный ремонт кухни и столовой школе № 134, а также заасфальтирован проблемный участок улицы Петухова.

Школа № 134 открылась 40 лет назад и за это время здесь был лишь косметический ремонт пищеблока. Единороссы взяли этот объект в наказ, добились ремонта, переоборудования, полной замены электрики, сантехники, водоснабжения, вентиляции, а также установки пожарной сигнализации. Теперь сотрудники столовой могут готовить полноценные горячие обеды для младшеклассников.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак отметил, что этот наказ – пример совместной работы родителей, педагогов, директора школы, депутатов горсовета, регионального парламента и районной администрации. «Общими усилия мы осуществили этот наказ и 1 сентября здесь примут детей, которые не только будут учиться в хороших условиях, но и питаться качественно в отремонтированной столовой. На его исполнение потрачено около семи миллионов рублей: более четырёх миллионов на ремонт помещения и более 2 миллионов – на оборудование. Это очень важный и приоритетный наказ – тот, который нужен детям», – подчеркнул Вениамин Пак.

По его словам, в Кировском районе всегда очень много наказов. По улице Петухова между домами №104 и №122 много лет тянулся опасный для автомобилистов участок магистрали. Депутаты взяли его в наказ по просьбе местных жителей. Подрядчики за неделю справились с работой. Теперь здесь ровное асфальтовое полотно вместо ям и ухабов. «Можно сказать, что дороги здесь не было. Надеюсь, что за следующий созыв эту территорию доработаем», – отмечает депутат горсовета Новосибирска Александр Бестужев. Реализация наказа стоила больше пяти миллионов рублей.

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