Из 87 магазинов «Холди», работавших в Сибири по состоянию на 1 января, осталось только 40. Такие данные приводит 2ГИС. Причиной закрытия послужила ситуация с банкротством ООО «Компания Холидей».

По данным 2ГИС, с 1 января по 1 августа 2020 года прекратили свою работу 7 магазинов «Холди» в Барнауле, 3 в Кемерово, 4 в Новокузнецке, 10 в Новосибирске, 20 в Омске, 3 в Томске.

Напомним, что согласно информации ЕГРЮЛ, ООО «НСК Холди» было создано в ноябре 2017 года. Ее учредителем является председатель совета директоров ГК «Холидей» Николай Скороходов. После объявления о банкротстве ООО «Компания Холидей» основной бизнес ритейлера перешел на ООО «НСК Холди». Признать это юрлицо банкротом в мае текущего года потребовало ООО «Союз» из-за долга в размере 637 тыс. рублей. Планируется, что правомерность требований заявителя будет рассмотрена арбитражным судом Новосибирской области 8 сентября.

В августе 2020 года компания «Торги-ру» выставила на продажу несколько торговых помещений в Новосибирской области, принадлежащих ритейлеру «Холди». Предлагаемые помещения восьми магазинов расположены в Новосибирске, Бердске, Черепаново и Каргате.

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