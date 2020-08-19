Основанная в Новосибирске Эриком Шогреном сеть кондитерских Kuzina открыла заведение в центре Москвы в доме, известном, как здание газеты «Известия». Редакция располагалась здесь на протяжении 84 лет, но на фасаде по-прежнему висит надпись «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Дом на станции метро Пушкинская является объектом культурного наследия.

Кондитерская на Тверской стала 12-ым заведением Kuzina в Москве и позволила также расширить зону доставки продукции, заказанной через интернет-магазин.

Напомним, сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. В 2015 году компания вышла на московский рынок. Несмотря на высокую конкуренцию, столичный рынок достаточно емкий. Компания развивает сеть как в центре города, так и в спальных районах, где более ощутима нехватка качественных заведений.

Кроме того, сибирский бренд Kuzina продолжает открывать заведения по всей России на привлеченные инвестиции. Сейчас сеть составляет 60 кондитерских, включая собственные и открытые по франшизе, в Новосибирске, Барнауле, Томске и Москве.

Также стоит отметить, что в мае 2019 года на Тверской в Москве свое заведение открыл известный новосибирский ресторатор Денис Иванов. Речь идет о Krombacher. В основе концепции заведения – пиво, сваренное частной пивоварней Кромбахер, расположенной в местечке Кромбах (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

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