В Ленинском районном суде Томска начались слушания по новому уголовному делу Михаила Бегуна, ранее занимавшего пост главы МЧС региона. Экс-майора обвиняют в превышении должностных полномочий (1 часть ст. 286 УК РФ).

Напомним, что это уже третье уголовное преследование в отношении Михаила Бегуна. Первый обвинительный приговор по получению взятки в особо крупном размере — триста тысяч рублей бывшему руководителю региональной службы спасения был оглашён в июле прошлого года. Тогда Бегун свою вину не признал и попытался обжаловать решение суда. Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе семь лет колонии строгого режима, лишения офицерского звания и штраф в размере 900 000 рублей.

Спустя полгода Ленинский суд рассмотрел второе уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В процессе расследования были предоставлены доказательства того, что Бегун давал подчиненным незаконные указания о выдаче лицензии ООО «Барс» и «Охранная фирма «Барс». Экс-глава МЧС знал, что компания не имеет ни помещения, ни технических средств для тушения пожаров и, тем не менее, выдал предприятию разрешение на эти действия.

По факту он распорядился передать им в аренду помещение и несколько старых автоцистерн. Получив «охранную грамоту» от главы спасателей региона, охранная фирма тут же заключила договоры на пожарную охрану с крупнейшими торговыми центрами города – «Изумрудный город» и «Мирамикс», а также с учебно-научным полигоном Томского госуниверситета (ТГУ) и летним оздоровительным лагерем СФТИ ТГУ. Как и в первом деле, Михаил Бегун свою вину отрицал полностью, ссылаясь на сфабрикованность уголовного дела.

В итоге Ленинский районный суд Томска вынесен обвинительный приговор по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначил ему наказание «по совокупности с предыдущим приговором в виде 7 лет одного месяца лишения свободы со штрафом в 795 тысяч рублей, лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года и лишением специального звания».

И, наконец, третье уголовное дело в отношении Бегуна также касается превышения должностных полномочий. Он вновь обвиняется в выдаче лицензии компании, которая не соответствовала необходимым требованиям. Расследование вело региональное управление ФСБ, завершив сбор доказательной базы в апреле 2020-го.

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