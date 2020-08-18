Информация размещена на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Томской области. На федеральном сайте ведомства аналогичная информация пока отсутствует. По мнению эпидемиологов, новые правила сведут к минимуму риск заражения COVID-19. Всего 1 сентября в городе и области готовы принять учеников 310 школ, куда придут почти 125 000 человек, из них порядка 14 140 детей сядут за школьные парты впервые.

В первую очередь, учителей обяжут проверять детей при входе здания на предмет возможного недомогания и признаков заболевания ОРВИ и другими инфекциями. Ранее проверки тоже проводились, но непосредственно в классах. Как будут осуществляться аналогичные осмотры на входе школ, особенно в холодное время года, пока официальной информации нет.

Помимо этого, «общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся».

Также ведомством официально введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием смешанных классов и праздников с привлечением гостей со стороны и родителей.

Кроме этого, учителей классов обязали оснастить помещения антисептическими средствами для обработки рук и мылом в туалетах. На сегодня управление произвело в школах региона 46 проб питьевой воды на санитарно-химические и 138 проб на микробиологические показатели. По данным Роспотребнадзора, все соответствует гигиеническим нормативам.

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