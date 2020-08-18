В ходе рабочей поездки в Убинский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал результаты благоустройства территории МКОУ СОШ №2 в районном центре. В селе Раисино глава региона посетил среднюю школу, где ознакомился с ходом реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в рамках которого будут открыты центры «Точка роста».

Губернатор поручил выделить дополнительные средства и доукомплектовать «Точку роста» в раисинской школе оборудованием для занятий информатикой, технологией и ОБЖ, а также для проектной деятельности.

Андрей Травников подчеркнул, что школа в селе Раисино – не первая в Новосибирской области, участвующая в рамках национального проекта «Образование» в мероприятиях программы «Точка роста». «Это – базовая школа для обучения и развития детей из ближайших населённых пунктов, из прикреплённых школ. То, что мы увидели в школе в Раисино – думаю, что сельские ребятишки даже не мечтали о возможности заниматься на таком оборудовании. Но сейчас количество комплектов – конструкторов, квадрокоптеров, 3D-принтеров недостаточно, их должно быть больше. Здесь будет заниматься большое количество ребят. Мы обсудим с министерством образования Новосибирской области, как это поправить и найти деньги для того, чтобы такой хороший проект не был «смазан» на старте из-за дефицита необходимого оборудования», – отметил губернатор.

Напомним, что средняя общеобразовательная школа в селе Раисино является одной из базовых школ в Убинском районе. Она имеет два филиала: асенкритовскую начальную школу и Херсонскую начальную школу, а также структурное подразделение – детский сад «Непоседы». Губернатору доложили о том, что на базе этой школы будет полностью преподаваться информатика, сюда будут подвозить ребят из трёх других школ. В субботу-воскресенье будет работать школа выходного дня в рамках дополнительного образования, а также каникулярная школа.

Школа – участница областного проекта «Сетевая дистанционная школа». В 2019 г. школа стала участником федерального проекта «Точка роста». С 1 сентября 2020 года в школе начинает работу Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданный в рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Современная школа»).

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проводятся мероприятия по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. В период 2020-2022 годов в Новосибирской области будут созданы 337 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Также в рамках рабочей поездки Андрей Травников оценил готовность школы №2 в селе Убинское к началу нового учебного года.

В 2019 году во исполнение поручения губернатора за счёт средств местного бюджета проведено благоустройство территории школы (3 млн руб.).

В 2020 году убинская школа №2 участвовала в государственной программе «Развитие образования», в рамках которой были созданы условия для открытия дополнительных 16 мест. На эти цели было выделено 1,6 млн руб. Также в 2020 году в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания и программы «Школьная кровля» проведены работы по частичной замене кровли здания школы на общую сумму почти 2 млн руб.

Андрей Травников подчеркнул: школа №2 в Убинском полностью готова к началу учебного года в обычном режиме.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов в свою очередь отметил, что ремонтные работы в Убинском районе проведены на всех объектах соцкультбыта. «По программам «Школьная кровля», «Школьное окно», «Спортивный зал», а также в детских садах всё сделано очень качественно. Нет ни одного дома культуры, где не был бы проведён ремонт. Оборудованы, по сути, театральные залы с замечательными креслами, со всей сценической техникой и аппаратурой. Благоустройство района, его социальной сферы – предмет заботы районной власти, и надо отметить, что руководители Убинской районной администрации – большие молодцы», — резюмировал Александр Морозов.

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